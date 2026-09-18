Una declaración que sacude a todos en el caso Loan: los detalles de lo que dijo José Manuel Ojeda

La tarde en que José Manuel Ojeda se enteró de la desaparición de Loan

Ojeda comenzó su relato frente al tribunal con una reconstrucción cronológica de aquella tarde de junio. Según declaró, recibió la primera información sobre la desaparición de Loan alrededor de las 16.30 del 13 de junio de 2024.

El aviso llegó al cuartel a través de Mariano Peña, hermano del niño, quien se presentó en el lugar para solicitar colaboración. A partir de ese momento, el jefe de Bomberos comenzó a interiorizarse sobre la situación y se dirigió posteriormente hacia la comisaría.

De acuerdo con su testimonio, una de las cuestiones que llamó su atención fue que, pese a que ya se conocía la desaparición del menor, todavía no se había puesto en marcha un operativo de búsqueda de las características que consideraba necesarias.

Ojeda contó que consultó por esa situación y que, poco después, recibió una comunicación del entonces comisario Walter Maciel.

El llamado, según recordó ante el tribunal, estuvo relacionado inicialmente con un supuesto incendio en un galpón. Los bomberos se dirigieron hasta ese lugar para intervenir y, posteriormente, continuaron el desplazamiento hacia El Algarrobal, sector al que arribaron aproximadamente a las 17.40.

Ese recorrido formó parte de las primeras acciones desarrolladas durante una jornada que, con el correr de las horas, terminaría dando lugar a uno de los operativos de búsqueda más importantes de la zona.

Qué observó el jefe de Bomberos al llegar a El Algarrobal

Uno de los momentos destacados del testimonio de Ojeda estuvo relacionado con lo que aseguró haber observado al arribar al área de búsqueda.

El jefe de Bomberos señaló que vio al acusado Antonio Benítez salir en una motocicleta. En su declaración, describió el estado en el que se encontraba y mencionó particularmente su vestimenta.

Según el testigo, Benítez estaba “todo transpirado” y llevaba una remera roja envuelta sobre el brazo izquierdo.

El dato fue incorporado por Ojeda dentro de la reconstrucción que realizó ante los jueces sobre las primeras horas del operativo. El funcionario agregó que volvió a encontrarse con Benítez durante la noche, aunque en ese segundo momento, según relató, el acusado ya vestía una remera de color oscuro.

La declaración del jefe de Bomberos se produjo dentro del contexto de un juicio en el que los distintos testimonios buscan reconstruir qué ocurrió alrededor de la desaparición del niño y, particularmente, cómo se desarrollaron las primeras acciones destinadas a encontrarlo.

Por eso, la descripción de los movimientos y de las personas que estuvieron en la zona durante aquellas horas constituye uno de los elementos que forma parte de la reconstrucción presentada ante el tribunal.

Un operativo que alcanzó a cientos de uniformados

Otro de los aspectos mencionados durante la declaración estuvo relacionado con la magnitud que alcanzó la búsqueda de Loan.

Ojeda precisó que, de acuerdo con su reconstrucción, llegaron a participar 983 uniformados de distintas fuerzas. La búsqueda se extendió además sobre una superficie superior a las 35.000 hectáreas.

Las tareas se realizaron mediante distintos métodos y recursos, con rastrillajes terrestres y la utilización de drones para recorrer sectores de difícil acceso y ampliar el área de observación.

La dimensión del operativo permite comprender la extensión del territorio que debieron recorrer las fuerzas que participaron de la búsqueda. A medida que transcurrían las horas sin encontrar al niño, las tareas se ampliaron y se incorporaron nuevos sectores y recursos.

Sin embargo, Ojeda planteó ante el tribunal una consideración sobre la información disponible durante ese período. Según su declaración, quienes participaron del operativo actuaron bajo una premisa que, en su reconstrucción, no coincidía con lo que había ocurrido realmente.

Por ese motivo, sostuvo que los integrantes del dispositivo habían sido “engañados”, debido a que Loan ya no se encontraría en el lugar cuando comenzó la búsqueda.

La afirmación fue realizada por el testigo como parte de su explicación sobre las circunstancias que rodearon las primeras tareas desplegadas en la zona.

Ojeda también descartó un accidente de tránsito

Durante su declaración, el jefe de Bomberos se refirió además a una de las hipótesis que había circulado alrededor de la desaparición.

Ojeda descartó que hubiera ocurrido un accidente de tránsito en el camino cercano a la vivienda de la abuela de Loan.

El testimonio incorporó así otro elemento a la reconstrucción de las circunstancias que fueron analizadas desde el comienzo de la investigación.

La búsqueda de Loan se desarrolló inicialmente sobre la base de diferentes posibilidades y con la necesidad de determinar qué había ocurrido con el niño después de que se perdiera su rastro.

En ese contexto, la declaración de Ojeda aportó su propia experiencia como integrante de los equipos que intervinieron durante aquellas primeras horas.

El vínculo de Ojeda con algunos de los imputados

Otro tramo de la declaración estuvo relacionado con las relaciones personales que el jefe de Bomberos mantenía con algunas de las personas involucradas en el expediente.

Ojeda reconoció que tenía un vínculo cercano con Walter Maciel, María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, todos ellos mencionados en la causa.

El testigo explicó que conocía a esas personas y que, en el marco de las primeras horas de la búsqueda, llegó a consultar a Caillava y Pérez cuando se encontraba en la casa de Catalina Peña, con el objetivo de obtener información sobre lo sucedido con Loan.

La referencia a estos vínculos adquirió relevancia durante el interrogatorio porque permitió contextualizar la relación que existía entre el funcionario y algunos de los protagonistas de la investigación.

No obstante, Ojeda sostuvo que, pese a conocer a Maciel, durante las primeras horas del operativo no observó ningún comportamiento que le resultara extraño por parte del entonces comisario.

“No noté nada raro en Maciel”, dijo el testigo

En otro de los pasajes de su declaración, Ojeda fue consultado sobre la actitud que había observado en Walter Maciel durante el comienzo de la búsqueda.

Su respuesta fue concreta: “No noté nada raro en Maciel, todo lo contrario”.

Según relató, la impresión que tuvo en ese momento era que el comisario estaba preocupado por encontrar al niño.

La afirmación forma parte del relato personal de Ojeda sobre las primeras horas de la investigación y fue expresada en el marco de un juicio en el que los testimonios son utilizados para reconstruir las circunstancias que rodearon la desaparición.

El testimonio también permite observar cómo, desde el inicio, distintas personas vinculadas con la búsqueda tuvieron percepciones diferentes sobre el comportamiento de quienes estaban presentes en la zona.

Las primeras horas, bajo análisis en el juicio por Loan

La declaración de José Manuel Ojeda se suma a una serie de testimonios que buscan reconstruir la secuencia de acontecimientos que comenzó el 13 de junio de 2024, cuando Loan desapareció en la zona rural de 9 de Julio.

En ese primer momento, el objetivo de las fuerzas que acudieron al lugar era localizar al niño. Para ello se desplegaron recursos terrestres y tecnológicos, mientras se ampliaba progresivamente el territorio recorrido.

El jefe de Bomberos aportó ante el tribunal datos sobre horarios, desplazamientos, personas que encontró y dimensiones del operativo, además de su percepción acerca de la información con la que contaban los equipos durante las primeras horas.

Entre los elementos mencionados aparecen el aviso recibido alrededor de las 16.30, el paso por la comisaría, la comunicación de Maciel vinculada con un supuesto incendio, el traslado hacia El Algarrobal y su llegada aproximadamente a las 17.40.

También describió el encuentro con Antonio Benítez y las prendas que, según dijo, llevaba en distintos momentos de aquella jornada.

A esto se sumó la cifra de 983 uniformados que, según su declaración, participaron del dispositivo y el dato de las más de 35.000 hectáreas rastrilladas durante las tareas.

La reconstrucción realizada por Ojeda quedó así incorporada al debate oral, en un juicio donde cada testimonio busca aportar elementos sobre lo ocurrido alrededor de la desaparición de Loan.

Qué aporta la declaración de Ojeda a la investigación

El relato del jefe de Bomberos tiene varios ejes. Por un lado, permite reconstruir cómo se produjo su incorporación al operativo y cuáles fueron sus primeros desplazamientos. Por otro, aporta observaciones personales sobre algunos de los imputados y sobre el funcionamiento de las tareas de búsqueda.

Uno de los puntos más relevantes de su declaración fue su afirmación de que los equipos de búsqueda habían recibido información que los llevó a trabajar bajo una premisa equivocada. Ojeda sostuvo que fueron “engañados” y que Loan ya no estaba en la zona cuando comenzó el operativo.

También negó que hubiera ocurrido un accidente de tránsito en las inmediaciones del camino cercano a la casa de la abuela del menor.

A la vez, reconoció sus vínculos con algunas personas imputadas y aseguró que durante las primeras horas no percibió comportamientos extraños en Walter Maciel.

Cada uno de esos elementos quedó expuesto ante el Tribunal Oral Federal, dentro del proceso judicial que intenta establecer qué ocurrió con Loan y reconstruir los acontecimientos que rodearon su desaparición.

La causa continúa así con el análisis de nuevos testimonios y de las distintas circunstancias que fueron registradas durante la investigación. La declaración de Ojeda se incorporó al expediente como otro relato sobre aquellas primeras horas, cuando cientos de efectivos comenzaron a recorrer una extensa zona en busca del niño y todavía no se conocía qué había ocurrido con él.

Con el avance del juicio, los testimonios de quienes participaron directa o indirectamente de aquella jornada permiten reconstruir, desde distintas perspectivas, la secuencia de hechos que comenzó en la tarde del 13 de junio de 2024 y que mantiene en vilo a la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña.