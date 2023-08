Dos razones para sonreír: decretan fines de semana largos y feriados en agosto 2023

El feriado del 28 de agosto conmemorará el nacimiento de la ciudad de Merlo, situada en el oeste del conurbano bonaerense. Fundada originalmente el 28 de agosto de 1755 por Francisco de Merlo con el nombre de Villa San Antonio del Camino, la ciudad tiene una rica historia y un legado que se celebra con este día no laborable. Aunque no todos los habitantes podrán disfrutar de este asueto, ya que las autoridades del Banco Provincia han informado que algunas sedes no realizarán actividades laborales ese día.