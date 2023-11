Según informó el medio Closer Weekly, que tuvo acceso a una fuente cercana a la familia, el actor estadounidense ya no logra identificar a quien fue su esposa durante una década.

image.png DURAS NOTICIAS sobre el estado de salud de Bruce Willis

"Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él había caído tanto", aseguraron. Sin embargo, parece ser que sus hijas y su actual esposa, Emma Heming, todavía son reconocibles para él.

Hace unas semanas, el guionista y director de cine Glenn Gordon Caron habló con El New York Post y compartió detalles sobre el estado actual de Willis. Debido al avance del cuadro, el actor ya no puede mantener un diálogo coherente con su amigo.

"Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue", comentó Caron.