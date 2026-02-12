El cambio que llega en febrero: los signos que dejan atrás algo que dolía

Libra: decisiones que traen equilibrio

Libra venía sosteniendo vínculos o situaciones por miedo a romper la armonía. Sin embargo, febrero trae una energía que lo empuja a tomar decisiones necesarias. Esto puede traducirse en una charla pendiente, un límite claro o una elección que priorice su paz mental. Aunque al principio genere dudas, este cierre emocional será clave para recuperar el equilibrio que tanto necesita.

Escorpio: soltar el control emocional

Para Escorpio, febrero representa un proceso de transformación interna. Hay emociones intensas que ya no pueden seguir guardándose o situaciones que dejaron de tener sentido. El cierre no necesariamente implica un final externo, sino una liberación interna: dejar de insistir, dejar de controlar o dejar de esperar algo que no llega. Este proceso puede ser profundo, pero también liberador.

Capricornio: cerrar una etapa de presión interna

Capricornio suele cargar con responsabilidades y exigencias propias o ajenas. Durante febrero, el universo le propone revisar ese peso emocional. Puede tratarse de una relación que lo desgasta, una expectativa que ya no quiere cumplir o una meta que perdió sentido. El cierre llega cuando entiende que no todo tiene que sostenerse por obligación.

Piscis: aceptar lo que ya fue

Con el Sol acercándose a su signo, Piscis empieza a sentir un cambio energético importante. Febrero lo empuja a dejar atrás situaciones que lo mantenían atado al pasado. Puede tratarse de un vínculo, una ilusión o una etapa emocional que ya no tiene lugar en su presente. El proceso no será brusco, sino gradual, pero traerá una sensación de alivio y renovación.

Tauro: soltar la resistencia al cambio

Tauro suele aferrarse a lo conocido, incluso cuando ya no le hace bien. Durante febrero, el universo le muestra que algunos cambios son inevitables y necesarios. Este signo comienza a aceptar que ciertas situaciones deben terminar o transformarse. El cierre emocional aparece cuando deja de resistirse y empieza a confiar en los nuevos caminos.

En términos generales, febrero no es un mes de comienzos impulsivos, sino de cierres conscientes. La energía disponible invita a revisar vínculos, emociones y decisiones que quedaron pendientes. Algunos signos lo sentirán con más intensidad, pero el proceso alcanza a todos en mayor o menor medida.

Cerrar una etapa no siempre implica un final doloroso. A veces significa aceptar, perdonar, comprender o simplemente dejar de insistir. El universo propone un movimiento interno que prepara el terreno para lo nuevo que vendrá en los próximos meses.

Para quienes atraviesan este proceso, la clave estará en no forzar situaciones ni decisiones. Escuchar lo que sienten, respetar los tiempos propios y aceptar los cambios será fundamental para atravesar este cierre con mayor claridad emocional.

Febrero, en ese sentido, funciona como un puente: un mes que invita a soltar lo que ya cumplió su ciclo para poder avanzar con menos peso y más conciencia.