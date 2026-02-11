La macabra muerte de tres hermanas por la prohibición de una obsesión: la carta de despedida. 

Edificio suicidio El triple suicidio ocurrió en la localidad de Ghaziabad, en la India. (Foto: gentileza NDTV).

La carta que dejó al descubierto la obsesión

En el interior del departamento, los investigadores encontraron una nota de despedida y un diario de ocho páginas dirigido a sus padres. En el texto, las adolescentes expresaban con crudeza el vínculo que sentían con la cultura coreana y su rechazo a la prohibición familiar.

“Papá, lo siento, Corea es nuestra vida, Corea es nuestro mayor amor. No podemos renunciar a ella. Así que nos estamos matando”, decía uno de los fragmentos citados por el medio local NDTV.

En otro pasaje escribieron: “¿Cómo vas a lograr que dejemos lo coreano? Lo coreano era nuestra vida. ¿Cómo te atreves a hacernos dejar nuestra vida?”.

El tono del escrito, que incluía dibujos y un emoji de una cara llorando, reflejaba una identificación intensa con lo que describían como “todo lo coreano”: videojuegos, música K-Pop y cultura digital vinculada a Corea del Sur.

La prohibición que desató el conflicto

El padre de las menores, identificado como Chetan Kumar, declaró que sus hijas desarrollaron una “adicción extrema” durante la pandemia de COVID-19. Según su testimonio, el interés comenzó con contenidos culturales coreanos y luego se concentró en un videojuego en línea que describió como un “juego de amor coreano”, considerado inapropiado para su edad.

“Tenían una adicción extrema a todo lo coreano”, afirmó el padre. Según relató, las adolescentes pasaban largas horas en su habitación utilizando el teléfono celular y, con el tiempo, comenzaron a faltar a la escuela hasta abandonar completamente la asistencia hace aproximadamente dos años.

Días antes de la tragedia, los padres decidieron retirarles el acceso al celular, medida que generó un fuerte malestar. El subcomisionado de policía Nimish Patel explicó que “en los últimos días se les negó el uso del teléfono, una restricción que las afectó mucho”.

“Nosotras somos coreanas y K-Pop”

Cultura Kpop “Tenían una adicción extrema a todo lo coreano”, afirmó el padre. (Foto: IA)

Uno de los pasajes más llamativos de la carta hacía referencia a la hermana menor, Devu. Las adolescentes escribieron que querían “inculcarle” la misma pasión, pero que la familia no lo permitió. “Nosotras somos coreanas y K-Pop, y tú eres india y Bollywood”, le habrían dicho, según consta en el diario.

La frase expone el nivel de identificación cultural que habían desarrollado y la ruptura interna que describían dentro del propio hogar.

Qué se sabe sobre el videojuego

Hasta el momento, las autoridades no revelaron el nombre específico del videojuego involucrado. Un portavoz policial indicó que la investigación continúa para determinar con precisión qué aplicación o plataforma utilizaban las menores.

“No se ha identificado un nombre concreto, pero está claro que fueron influenciadas por la cultura coreana”, señaló la policía.

Algunos medios especularon con la posibilidad de que se tratara de un reto viral similar a la “ballena azul”, aunque esa hipótesis no fue confirmada oficialmente.

La escena y el impacto en la comunidad

Imágenes difundidas por medios locales mostraban a vecinos reunidos en la calle y a la madre de las adolescentes visiblemente conmocionada. La comunidad de Ghaziabad quedó en estado de shock.

“Esto no le debería pasar a ningún padre ni a ningún hijo”, expresó el padre ante la prensa. “No sabía de la existencia de ese juego. Si lo hubiera sabido, nunca las habría dejado jugar”, añadió.

El episodio tuvo además una repercusión inesperada en el entorno digital: tras la difusión de la noticia, aumentaron las búsquedas relacionadas con videojuegos y contenidos coreanos en la India.