Atropelló a una mujer que se quiso suicidar y ahora afronta una insólita situación

De forma repentina, la joven cruzó los carriles centrales y quedó totalmente en la línea de marcha de un vehículo de color blanco, manejado por otra mujer. El impacto fue violento: la víctima quedó por encima del capot y la inercia hizo que saliera proyectada varios metros y cayó sobre el asfalto con heridas de extrema gravedad.

El accidente generó una fuerte movilización de servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, estabilizaron a la mujer y la trasladaron de urgencia a un hospital privado, donde ingresó con hemorragias internas, traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas.

Embed

Como la Policía ya estaba sobe aviso por la conducta extraña de la mujer llegaron poco después del accidente. La mujer que conducía el vehículo quedó detenido, lo que agregó otro tema importante a la polémica sobre los accidentes de este tipo que tienen a multiplicarse en México.

Una tragedia más grave que la otra en cadena

La historia de Hortensia sumó un componente aún más dramático cuando sus familiares revelaron que la joven atravesaba problemas de salud mental. Según informaron sus padres a las autoridades, padecía trastornos de la personalidad y se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

De acuerdo con los reportes, momentos antes del accidente había descendido del vehículo familiar y comenzó a caminar de forma errática por la zona, lo que motivó a sus familiares a pedir ayuda a las autoridades para localizarla.

Algunas versiones incluso señalaron que podría haber atravesado un cuadro de depresión posparto, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.

Tras permanecer hospitalizada en estado crítico, la joven murió horas o días después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

secuencia del accidente en méxico La secuencia de la mujer embestida por un auto muestra la violencia del impacto y la cantidad de metros que voló por los aires. (Foto: Captura de TV)

Qué pasó con la conductora que la atropelló

La conductora del vehículo involucrado, identificada como Karla, de 46 años, fue detenida inmediatamente después del accidente y puesta a disposición del Ministerio Público de asuntos viales.

Sin embargo, tras casi 24 horas bajo custodia, fue liberada luego de que sus abogados presentaran pruebas - entre ellas videos del momento del hecho - que mostraban que la víctima había invadido de forma repentina los carriles de circulación, lo que habría impedido evitar el impacto.

La declaración del agente policial que seguía a la joven también respaldó esa versión, al confirmar que la mujer cruzó inesperadamente la vía.

La Fiscalía de Nuevo León mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar responsabilidades legales, aunque hasta el momento no se ha imputado delito alguno a la conductora.

Un caso que abre interrogantes

El caso generó un fuerte impacto social en México por las imágenes del atropello, el contexto de vulnerabilidad de la víctima y el debate sobre la responsabilidad penal en accidentes donde intervienen problemas de salud mental. El caso de esta mujer vuelve la atanción sobre un tema que no es exclusivo de méxico. En países con dificultades para mantener equilibrios económicos, los sistemas de salud se resienten, y los de la salud mental en especial.

Por eso, muchos dejan de recibir la atención que merecen y además, quedan abandonados a vivir en la vía pública, carente de cuidados y controles mínimos. En el caso de la víctima, que murió poco después de ser atropellada, se sabe que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, padece de transtornos de la personalidad.

En tanto, la otra mujer, la conductora del auto con que atropellaron a Hortensia recuperó la libertad, pero sigue a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades que la eximan de un proceso penal.