Mito o realidad: ¿la nariz y las orejas crecen con el envejecimiento?

En el caso de la nariz, estudios antropométricos muestran aumentos en longitud, volumen y proyección, con una punta que tiende a rotar hacia abajo, lo que acentúa la apariencia de agrandamiento. Sin embargo, este fenómeno no equivale a un crecimiento verdadero como el de la juventud, cuando huesos y cartílagos se desarrollan de manera activa.

Por qué parece que crecen las orejas y la nariz con el envejecimiento

orejas

El cartílago auricular y nasal deja de crecer significativamente alrededor de la pubertad. Lo que ocurre en la adultez y la vejez es un proceso distinto: la piel pierde elasticidad y colágeno, se adelgaza y se vuelve flácida; el cartílago se hace más flexible y deformable con el tiempo; y la gravedad actúa de forma constante durante décadas, tirando hacia abajo, especialmente en los lóbulos de las orejas (que son solo piel y grasa sin soporte cartilaginoso fuerte) y en la punta de la nariz.

Otros factores aceleran el fenómeno: la exposición crónica al sol degrada el colágeno más rápido, el uso prolongado de aros pesados estira los lóbulos, el tabaco y el alcohol en exceso dañan los tejidos, y la pérdida de grasa facial contribuye a que todo parezca más estirado. En definitiva, no se genera tejido nuevo ni células extras como en la juventud; las orejas y la nariz se elongan, se estiran y se caen por el envejecimiento natural de los tejidos y la acción de la gravedad. Es más un agrandamiento aparente y progresivo que un crecimiento real, aunque las mediciones objetivas demuestran que sí hay un aumento medible, aunque mínimo.

¿Se puede frenar o disimular? No existe una forma de detenerlo por completo, ya que forma parte del proceso normal de envejecimiento, pero hay hábitos que ayudan a retrasarlo. Usar protector solar diario en la cara, orejas y nariz evita la degradación acelerada del colágeno. Mantener la piel hidratada y seguir una dieta rica en vitamina C, proteínas y antioxidantes favorece la producción de colágeno. Evitar aros muy pesados reduce el estiramiento de los lóbulos, y reducir el tabaco y el alcohol excesivo preserva mejor los tejidos. Cuando el cambio es muy notorio y genera molestia estética, existen soluciones como la lobuloplastia (una cirugía sencilla para corregir lóbulos alargados), rellenos con ácido hialurónico para la nariz o, en casos más complejos, una rinoplastia u otoplastia correctiva.

En resumen, la creencia popular tiene un fondo de realidad: las orejas y la nariz sí se agrandan visible y mediblemente con los años. Pero no “crecen” en el sentido estricto; simplemente el tiempo y la gravedad hacen su trabajo.

Es un cambio universal e inofensivo que afecta a todos, aunque en algunos se nota más por genética o estilo de vida.