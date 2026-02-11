Eclipse solar de "anillo de fuego" en febrero 2026: cuándo y dónde se verá el fenómeno en Argentina

Total: la Luna tapa completamente el Sol, revelando la corona solar y oscureciendo el día en una franja estrecha.

Parcial: solo una parte del Sol queda oculta, visible en un área amplia.

Anular: la Luna cubre el centro del Sol, pero —al estar en su punto más lejano (cerca del apogeo)— aparece más pequeña y deja visible un anillo brillante de luz solar. Es lo que pasará este 17 de febrero.

Estos eventos duran pocos minutos y solo se observan desde regiones específicas.

Dónde y cómo se verá en Argentina

La franja de anularidad plena, es decir, el verdadero “anillo de fuego”, cruzará zonas deshabitadas de la Antártida y el océano circundante. Allí el fenómeno alcanzará su punto máximo, con una duración de hasta 2 minutos y 18 segundos alrededor de las 12:13 UT.

En territorio argentino, en cambio, el eclipse se percibirá solo de manera parcial y exclusivamente en el extremo sur. En Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz la cobertura será mínima. En Ushuaia, considerado el mejor punto accesible para observarlo dentro del país, la Luna llegará a cubrir como máximo cerca del 3,3 % del Sol (magnitud 0,092; oscurecimiento 3,27 %). Además, el Sol estará muy bajo sobre el horizonte, a unos 7° en el momento de mayor cobertura.

De acuerdo con las estimaciones, el eclipse parcial comenzará alrededor de las 7:04 (hora argentina), alcanzará su punto máximo a las 7:31 y finalizará cerca de las 7:58. En Río Gallegos y también en Punta Arenas (Chile) el porcentaje será similar o apenas superior, aunque igualmente bajo.

Más al norte, en ciudades como Comodoro Rivadavia o Bariloche, el fenómeno será nulo o prácticamente imperceptible.

El cielo no llegará a oscurecerse de manera notoria: apenas se registrará una leve disminución de la luz, comparable a la de un día algo nublado o con bruma. El Sol se verá apenas “mordido” en uno de sus bordes, con un cambio sutil para el ojo humano.

Calendario de eclipses en 2026

eclipse

Este año habrá cuatro eclipses en Argentina:

17 de febrero: Anular de Sol (parcial en sur de Argentina, Chile y sur de África; anular solo en Antártida).

3 de marzo: Total de Luna (“Luna de sangre”, rojiza; visible en toda América, incluida Argentina, a simple vista).

12 de agosto: Total de Sol (parcial en norte de EE.UU., oeste de África y Europa; total en Ártico, Groenlandia, Islandia y España).

28 de agosto: Parcial de Luna (visible en América, Europa y África).

Para el de febrero, la NASA no planea grandes transmisiones en vivo por la lejanía de la zona principal.

Advertencia clave: nunca mirar el Sol directamente, ni siquiera en un eclipse parcial o anular. Usar gafas certificadas ISO 12312-2 o proyectores seguros (como una caja con agujero o telescopio con filtro). Mirar sin protección puede causar daños irreversibles en la retina.