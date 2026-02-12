Luis Zahera y Mario Casas arrasan en Prime Video con el estreno de una nueva película

Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro: Zeta. Pero Zeta no estará solo en su misión. Colombia también le busca mediante una de sus mejores agentes, Alfa, que parece saber más de “Ciénaga” que la inteligencia española.

Mario Casas y Luis Zahera encabezan el elenco de "Zeta"

Prime Video reveló el tráiler y póster de su próxima película original Zeta, un thriller de acción y espías protagonizado por Mario Casas (No matarás, El inocente) y dirigido por Dani de la Torre (El desconocido, La Unidad). La película está escrita por Oriol Paulo (Los renglones torcidos de dios, Contratiempo), Jordi Vallejo (No matarás, El inocente) y Dani de la Torre y se estrenará en exclusiva en Prime Video el 20 de marzo en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Completan el reparto Luis Zahera (As Bestas, Animal), Mariela Garriga (Misión: Imposible - Sentencia mortal, parte 1 y 2), Nora Navas (Dolor y gloria, Los Farad), Cristina Umaña( Historia de un secuestro, Los Iniciados) y Christian Tappan (Primate, Distrito Salvaje).

Zeta es una producción de Fonte Films con Carla Perez Albéniz (Mientras dure la guerra) y Pablo Isla (El Centro) como productores, y Dani de la Torre y Fátima Dapena (Clanes) como productores ejecutivos.

Cuándo se estrena "Zeta" en Prime Video

La película, escrita por Oriol Paulo, Jordi Vallejo y Dani de la Torre, quien también dirige, se estrenará en exclusiva en Prime Video en todo el mundo el 20 de marzo.

Tráiler oficial de "Zeta" en Prime Video