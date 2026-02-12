En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Luis Zahera
Mario Casas
STREAMING

Luis Zahera y Mario Casas arrasan en Prime Video con el estreno de una nueva película

Prime Video reveló el tráiler oficial de "Zeta", el nuevo thriller de acción protagonizado por Mario Casas junto con Luis Zahera.

Luis Zahera y Mario Casas arrasan en Prime Video con el estreno de una nueva película. (Foto: Archivo)

Luis Zahera y Mario Casas arrasan en Prime Video con el estreno de una nueva película. (Foto: Archivo)

"Zeta" ya tiene fecha, tráiler y una promesa clara: convertirse en uno de los grandes lanzamientos de acción del año en streaming. Prime Video reveló oficialmente el primer adelanto de esta superproducción de espionaje protagonizada por Mario Casas. Luis Zahera, Mariela Garriga, Nora Navas, Cristina Umaña y Christian Tappan completan el reparto principal de esta historia de espionaje.

Leé también Prime Video estrena "The Wrecking Crew", la comedia de acción más esperada
James (Dave Bautista) y Jonny (Jason Momoa) en The Wrecking Crew. (Crédito de las fotos: Cortesía de Prime Video)

Además, se confirmó que el estreno mundial será el 20 de marzo en todo el mundo. La plataforma apostó fuerte por un thriller internacional que se rodó entre España, Estonia y Brasil y que reunirá a un elenco de primer nivel.

La noticia no pasó desapercibida. El anuncio llegó acompañado por el tráiler oficial y el póster de la película, marcando el inicio de la cuenta regresiva para uno de los títulos más ambiciosos del catálogo de Prime Video en 2026.

Mario Casas Zeta
Foto: Gentileza Prime Video.

Foto: Gentileza Prime Video.

De qué trata "Zeta", la nueva película de Prime Video

Cuatro ex-oficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta “Operación Ciénaga”, que ocurrió en Colombia y donde un quinto oficial de inteligencia –el único que ha escapado de los asesinos– estuvo implicado.

Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro: Zeta. Pero Zeta no estará solo en su misión. Colombia también le busca mediante una de sus mejores agentes, Alfa, que parece saber más de “Ciénaga” que la inteligencia española.

Mario Casas y Luis Zahera encabezan el elenco de "Zeta"

Prime Video reveló el tráiler y póster de su próxima película original Zeta, un thriller de acción y espías protagonizado por Mario Casas (No matarás, El inocente) y dirigido por Dani de la Torre (El desconocido, La Unidad). La película está escrita por Oriol Paulo (Los renglones torcidos de dios, Contratiempo), Jordi Vallejo (No matarás, El inocente) y Dani de la Torre y se estrenará en exclusiva en Prime Video el 20 de marzo en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Completan el reparto Luis Zahera (As Bestas, Animal), Mariela Garriga (Misión: Imposible - Sentencia mortal, parte 1 y 2), Nora Navas (Dolor y gloria, Los Farad), Cristina Umaña( Historia de un secuestro, Los Iniciados) y Christian Tappan (Primate, Distrito Salvaje).

Zeta es una producción de Fonte Films con Carla Perez Albéniz (Mientras dure la guerra) y Pablo Isla (El Centro) como productores, y Dani de la Torre y Fátima Dapena (Clanes) como productores ejecutivos.

Cuándo se estrena "Zeta" en Prime Video

La película, escrita por Oriol Paulo, Jordi Vallejo y Dani de la Torre, quien también dirige, se estrenará en exclusiva en Prime Video en todo el mundo el 20 de marzo.

Tráiler oficial de "Zeta" en Prime Video

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Zahera Mario Casas Prime Video
Notas relacionadas
Prime Video: Benjamín Vicuña y Celeste Cid arrasan con el estreno de una nueva película
Prime Video presenta el primer vistazo de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva serie Tomb Raider
Luis Zahera: el gran anuncio de Netflix que todos esperaban sobre la serie que protagoniza el actor español

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar