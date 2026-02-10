Furor en Netflix por esta película nominada a los premios Oscar que dura menos de 2 horas
Está en Netflix, fue nominada a los Oscar 2026 como Mejor Película y se convirtió en una de las más vistas sin hacer ruido previo.
Furor en Netflix por esta película nominada a los premios Oscar que dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)
"Sueños de trenes" (Train dreams, 2025) es el nombre que empezó a repetirse con fuerza en Netflix en las últimas semanas. Nominada a los premios Oscar como Mejor Película, logró posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma. Basada en una novela breve y aclamada, la producción se convirtió en uno de los fenómenos recientes del streaming.
La nueva edición de los premios Oscar se va a llevar a cabo en marzo y, como sucede cada año, varias producciones destacadas compiten por el máximo galardón de la industria cinematográfica. Entre ellas aparece una película que no nació como un tanque comercial, pero que fue creciendo gracias a su llegada a Netflix. Su nombre es Sueños de trenes, también conocida por su título original Train dreams.
Estrenada en 2025, la película tiene una duración total de 1 hora y 43 minutos. Ese tiempo fue suficiente para construir un relato profundo, íntimo y visualmente potente, que conectó con audiencias de distintas partes del mundo y que hoy explica por qué se mantiene firme entre lo más visto de la plataforma.
De qué trata "Sueños de trenes" en Netflix
Sueños de trenes es un drama histórico que narra la vida de Robert Grainier: "Un leñador que lleva una vida tranquila experimenta el amor y la pérdida durante una era de cambios monumentales en los Estados Unidos de principios del siglo XX".
El protagonista trabajó durante años en la construcción de vías ferroviarias y en tareas forestales. Su vida estuvo atravesada por el esfuerzo físico, el aislamiento y una profunda conexión con la naturaleza. Sin embargo, el relato tomó un giro decisivo cuando Grainier perdió a su familia en un hecho trágico que marcó para siempre su manera de ver el mundo.
A partir de ese momento, la película se centró en la búsqueda de sentido del personaje principal. En un entorno que avanzó sin detenerse, Robert intentó comprender su lugar en una sociedad que cambiaba demasiado rápido. La soledad, la memoria y el paso del tiempo se convirtieron en ejes centrales de una narración que evitó los excesos y apostó por la contemplación.
Joel Edgerton construyó un personaje contenido, marcado por la introspección y el dolor silencioso. Su actuación fue señalada como uno de los grandes pilares de la película y aparece entre las razones que explican la nominación al Oscar. Felicity Jones, en tanto, aportó calidez y humanidad en un rol breve pero fundamental para comprender el universo emocional del protagonista.
Una adaptación literaria que respetó el espíritu original
La película está basada en la novela corta homónima publicada en 2011 por el escritor estadounidense Denis Johnson. El libro fue ampliamente elogiado por la crítica literaria y considerado una de las obras más sensibles del autor, conocido por su estilo austero y profundamente humano.
La adaptación cinematográfica respetó el tono íntimo del texto original. Lejos de convertir la historia en un drama grandilocuente, el guion optó por conservar los silencios, los gestos mínimos y los momentos cotidianos que definieron la vida del protagonista. Esa decisión fue clave para que la película mantuviera su identidad y lograra destacarse dentro del catálogo de Netflix.
El proyecto fue dirigido por Clint Bentley, quien además coescribió el guion junto a Greg Kwedar. Ambos ya habían trabajado juntos en producciones independientes y trasladaron esa mirada autoral a una historia que necesitaba sensibilidad y precisión narrativa.
El elenco de la película "Sueños de trenes"
Joel Edgerton
Felicity Jones
William H. Macy
Kerry Condon
Nathaniel Arcand
Clifton Collins Jr.
John Diehl
Paul Schneider
Will Patton
El recorrido por festivales que impulsó su prestigio
Antes de llegar a Netflix, Sueños de trenes tuvo su estreno oficial en el Festival de Cine de Sundance. Allí fue recibida con críticas positivas y generó un interés inmediato entre distribuidores y plataformas de streaming. Tras su paso por el festival, la película se lanzó en cines selectos, donde mantuvo un perfil bajo pero consistente.
La verdadera expansión llegó cuando Netflix incorporó el título a su catálogo global. A partir de ese momento, la producción empezó a ganar visibilidad, primero entre los suscriptores más atentos al cine de autor y luego entre el público general. El algoritmo de la plataforma hizo el resto y la ubicó entre las más vistas en varios países.
Ese crecimiento progresivo explicó por qué muchos usuarios se encontraron con la película ya instalada en los primeros puestos del ranking, sin haber visto campañas masivas de promoción previas.
La nominación de "Sueños de trenes" en los premios Oscar
La presencia de Sueños de trenes en la categoría de Mejor Película fue leída por muchos analistas como una sorpresa. Sin embargo, quienes siguieron su recorrido desde Sundance entendieron que la nominación era una consecuencia lógica de su calidad narrativa y técnica.
De cara a la ceremonia de marzo, la película no parte como favorita absoluta, pero su inclusión en la lista final ya la consolidó como una de las producciones más relevantes del año.