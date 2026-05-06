Álbum del Mundial 2026: dónde comprarlo pese a la falta de stock en Argentina

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El producto de este año, inspirado en la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, es la edición más grande de la historia: cuenta con 112 páginas y 980 figuritas correspondientes a los 48 equipos participantes.

Cada sobre incluye 7 figuritas y tiene un precio sugerido de $2.000, mientras que la versión de tapa blanda se consigue en torno a los $15.000.

La escasez impulsó la reventa. En plataformas como Mercado Libre y grupos de redes sociales, el producto se ofrece entre $25.000 y $35.000 o más, mientras que los paquetes de figuritas superan los $5.000 a $7.000 en algunos casos.

Varios kiosqueros indicaron que Panini sacó pocas unidades al mercado, lo que potenció la demanda inicial. Algunos comercios incluso comenzaron a limitar la venta de sobres para evitar el acaparamiento.

Se esperan reposiciones entre el 10 y el 15 de mayo, según informaron en distintos puntos de venta.

Álbum del Mundial 2026: dónde conseguirlo pese a la demora

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Aunque escasea en muchos kioscos de barrio, todavía hay opciones donde puede aparecer. En supermercados como Coto, Jumbo, Carrefour, Vea o Disco suele haber mejor abastecimiento, tanto de sobres como, en algunos casos, del producto.

También aparece en la tienda oficial de Panini y en Mercado Libre, especialmente a través de vendedores verificados o cuentas oficiales.

A eso se suman cadenas de librerías y jugueterías grandes, además de algunos puestos de diarios y revistas que lo ofrecen en promociones específicas.

Cómo reconocer el álbum del Mundial 2026 original y evitar engaños

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Con la alta demanda también aparecieron estafas y productos falsificados. Se detectan publicaciones con precios bajos que no se concretan, pedidos de transferencias sin entrega, perfiles falsos y páginas que imitan tiendas oficiales.

Para evitar problemas, se recomienda comprar en canales confiables —como supermercados, kioscos de confianza o la tienda oficial ZonaKids—, verificar el precio de referencia y desconfiar de ofertas demasiado convenientes.

También es clave revisar la calidad de impresión, los logos oficiales y la presencia de elementos de seguridad como códigos QR o hologramas. Utilizar medios de pago seguros y evitar transferencias directas a desconocidos es otro punto central.

Ante cualquier duda, se recomienda chequear la información en los canales oficiales de Panini o de su distribuidor en el país, New Rita S.A..