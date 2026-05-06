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Álbum del Mundial 2026: dónde comprarlo pese a la falta de stock en Argentina

La nueva edición genera furor, pero conseguir el producto se volvió un desafío en el país.

Odisea para conseguir el álbum del Mundial 2026-

Odisea para conseguir el álbum del Mundial 2026-

El lanzamiento del álbum del Mundial 2026 volvió a instalar una postal conocida en la Argentina: la falta de stock. A diferencia de otras ediciones, el déficit actualmente no está en las figuritas sino en el producto clave, que escasea en la mayoría de los puntos de venta.

Leé también Álbum del Mundial 2026: quiénes figuran en la Selección Argentina y cuáles son las polémicas ausencias
Antes de su lanzamiento en el país, se filtraron las figuritas de la Selección Argentina en el álbum del Mundial 2026. 

Editado por Panini, el furor inicial chocó con una distribución limitada, que hizo que el producto desaparezca rápidamente de kioscos y comercios habituales. En muchos locales, la escena se repite: hay sobres disponibles, pero no dónde pegar las figuritas.

A menos de una semana de su lanzamiento oficial, los kiosqueros denuncian faltantes generalizados y entregas insuficientes por parte de los distribuidores. Mientras los supermercados reportan un abastecimiento más regular, los comercios de barrio aseguran que recibieron mucho menos stock del solicitado, lo que generó un mercado paralelo con sobreprecios que en algunos casos superan el 600%.

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina acusó a los distribuidores de priorizar otros canales —como venta directa, e-commerce y grandes cadenas—, dejando a los kioscos tradicionales con entregas muy por debajo de lo pedido o directamente sin stock.

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El producto de este año, inspirado en la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, es la edición más grande de la historia: cuenta con 112 páginas y 980 figuritas correspondientes a los 48 equipos participantes.

Cada sobre incluye 7 figuritas y tiene un precio sugerido de $2.000, mientras que la versión de tapa blanda se consigue en torno a los $15.000.

La escasez impulsó la reventa. En plataformas como Mercado Libre y grupos de redes sociales, el producto se ofrece entre $25.000 y $35.000 o más, mientras que los paquetes de figuritas superan los $5.000 a $7.000 en algunos casos.

Varios kiosqueros indicaron que Panini sacó pocas unidades al mercado, lo que potenció la demanda inicial. Algunos comercios incluso comenzaron a limitar la venta de sobres para evitar el acaparamiento.

Se esperan reposiciones entre el 10 y el 15 de mayo, según informaron en distintos puntos de venta.

Álbum del Mundial 2026: dónde conseguirlo pese a la demora

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Aunque escasea en muchos kioscos de barrio, todavía hay opciones donde puede aparecer. En supermercados como Coto, Jumbo, Carrefour, Vea o Disco suele haber mejor abastecimiento, tanto de sobres como, en algunos casos, del producto.

También aparece en la tienda oficial de Panini y en Mercado Libre, especialmente a través de vendedores verificados o cuentas oficiales.

A eso se suman cadenas de librerías y jugueterías grandes, además de algunos puestos de diarios y revistas que lo ofrecen en promociones específicas.

Cómo reconocer el álbum del Mundial 2026 original y evitar engaños

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Con la alta demanda también aparecieron estafas y productos falsificados. Se detectan publicaciones con precios bajos que no se concretan, pedidos de transferencias sin entrega, perfiles falsos y páginas que imitan tiendas oficiales.

Para evitar problemas, se recomienda comprar en canales confiables —como supermercados, kioscos de confianza o la tienda oficial ZonaKids—, verificar el precio de referencia y desconfiar de ofertas demasiado convenientes.

También es clave revisar la calidad de impresión, los logos oficiales y la presencia de elementos de seguridad como códigos QR o hologramas. Utilizar medios de pago seguros y evitar transferencias directas a desconocidos es otro punto central.

Ante cualquier duda, se recomienda chequear la información en los canales oficiales de Panini o de su distribuidor en el país, New Rita S.A..

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