El desgarrador relato de la nieta de Luis Brandoni tras el crimen de Agostina: "Yo también tenía 14 años"

"A esa corta edad ya me habían gritado cosas en la calle, me habían manoseado en el colectivo, había tenido que correr las ocho cuadras que separaban la parada del colectivo de mi casa. Y ya había visto masturbarse a más de un tipo en la calle mirándome", expresó.

La actriz describió con crudeza situaciones cotidianas que durante años naturalizó por el simple hecho de ser mujer.

"Yo también crecí creyendo que caminar rápido y nerviosa, mirar para todos lados de noche —y también de día—, pasar rápido por un taller mecánico, kiosco o cualquier lugar donde haya varones formaba parte de ser mujer", sostuvo.

Su relato continuó enumerando escenas que reflejan el miedo constante con el que muchas adolescentes transitan el espacio público.

"Viajar en remis con la mano en el picaporte de la puerta, que un amigo de mi papá haga comentarios sobre mi cuerpo, dar la vuelta a la manzana a toda velocidad para perder al borracho que me seguía, y ni hablar de los autos que bajaban la velocidad con cuatro varones adentro hostigándome para que me suba mientras caminaba temblando y rogando que apareciera alguien", recordó.

El mensaje tomó aún más fuerza al vincular esas vivencias con la realidad actual y con el crimen de Agostina Vega.

"Hoy salimos a la calle porque cada 32 horas muere una mujer asesinada por un hombre. Porque queremos dejar de ser sobrevivientes. Queremos que dejen de alimentar una cultura machista donde se revictimiza a la víctima, se cuestiona a la familia —siempre a la madre, por supuesto— y la policía y la Justicia se nos ríen en la cara", escribió.

En uno de los pasajes más contundentes de la publicación, Leonardi resumió el reclamo que moviliza a miles de mujeres en todo el país.

"Porque queremos dejar de vivir con miedo a no volver a casa. Porque queremos que ser mujer deje de ser un peligro".

La publicación concluyó con una consigna que volvió a multiplicarse en las redes sociales tras el asesinato de Agostina Vega.

"Hoy más que nunca, Ni Una Menos. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Abajo el patriarcado porque si no se cae, lo vamos a tirar entre todas".