Gran Hermano: la incómoda reacción de Luana al ver a Daniela Celis coquetear con Fabio

Instantes después, quiso saber más sobre ella: "¿Qué edad tienes tú?". "Treinta", le respondió Daniela antes de devolverle la pregunta. "Treinta y seis", le contestó. "¿Treinta y seis? Justo lo que me recitó el médico", lanzó Daniela pícara.

Mientras tanto, desde el SUM, Luana siguió toda la secuencia en silencio y con gestos que dejaron en evidencia su incomodidad. La química entre Daniela y Fabio no pasó inadvertida y sumó un nuevo capítulo de tensión a una noche que, con el regreso de los exjugadores, promete seguir dando de qué hablar dentro de la casa más famosa del país.

Qué pasó entre Luana y Fabio en Gran Hermano

Meses atrás, la llegada de Fabio Agostini a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) revolucionó la casa desde el primer minuto. El español ingresó como parte de un intercambio con La Casa de los Famosos y rápidamente generó una fuerte conexión con Luana Fernández, con quien comenzó a compartir gran parte de su tiempo dentro del reality. La cercanía entre ambos despertó comentarios entre sus compañeros y se convirtió en uno de los focos de atención del programa.

Con el correr de los días, la producción aprovechó esa química para proponerles un desafío especial. Junto a Franco Zunino, Fabio y Luana aceptaron permanecer atados durante 24 horas a cambio de un beneficio para toda la casa.

La consigna incluyó una noche de película en el SUM y, como recompensa colectiva, un asado, gaseosas y helado para todos los participantes. Durante el desafío, los tres compartieron momentos de complicidad, bromas y juegos que alimentaron aún más las especulaciones sobre un posible triángulo amoroso.

La relación entre Fabio y Luana siguió creciendo durante la convivencia. Ambos intercambiaron gestos de cariño, besos y conversaciones que dejaron en evidencia la atracción entre ellos.