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Gran Hermano: la incómoda reacción de Luana al ver a Daniela Celis coquetear con Fabio

La visita de Daniela Celis revolucionó Gran Hermano con un inesperado coqueteo a Fabio. Luana observó toda la escena y su reacción no pasó desapercibida.

21 jul 2026, 23:33
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luana daniela
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La casa de Gran Hermano Generación Dorada(Telefe) vivió etse martes una noche cargada de sorpresas, cuando varios exjugadores de otras temporadas regresaron al reality para revolucionar la convivencia y aportar una dosis extra de tensión al juego. En medio de los ingresos, hubo un momento que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados: el intercambio entre Daniela Celis y Fabio, bajo la atenta e incómoda mirada de Luana, quien estaba de cumpleaños.

El primero en ingresar fue Fabio, el participante que había formado parte del intercambio con La casa de los famosos y con quien la jugadora había tenido un flechazo durante aquella experiencia. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. La entrada de Pestañela cambió por completo el clima dentro de la casa y despertó una inmediata complicidad con el español, una situación que Luana siguió desde el SUM junto al resto de sus compañeros.

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Todo comenzó cuando Daniela saludó a Fabio y él la recibió con dos besos, tal como es costumbre en España. "Ah, son dos. Hace mucho que un hombre no me daba dos besos", le dijo coqueteando Daniela. "Bueno, nosotros damos dos besitos", le respondió. "¿Todos los españoles?", le preguntó. "Sí, todos", dijo él. "¡Ay, tengo que ir a España entonces!", lanzó Daniela entre risas, mientras Luana observaba la escena con evidente incomodidad.

Pero el intercambio no terminó ahí. A medida que avanzaba la conversación, la ex Gran Hermano continuó con sus insinuaciones. "Ay, te me acercás mucho, Fabio. Me ponés un poco nerviosa", le comentó Daniela en otro momento.

Instantes después, quiso saber más sobre ella: "¿Qué edad tienes tú?". "Treinta", le respondió Daniela antes de devolverle la pregunta. "Treinta y seis", le contestó. "¿Treinta y seis? Justo lo que me recitó el médico", lanzó Daniela pícara.

Mientras tanto, desde el SUM, Luana siguió toda la secuencia en silencio y con gestos que dejaron en evidencia su incomodidad. La química entre Daniela y Fabio no pasó inadvertida y sumó un nuevo capítulo de tensión a una noche que, con el regreso de los exjugadores, promete seguir dando de qué hablar dentro de la casa más famosa del país.

Qué pasó entre Luana y Fabio en Gran Hermano

Meses atrás, la llegada de Fabio Agostini a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) revolucionó la casa desde el primer minuto. El español ingresó como parte de un intercambio con La Casa de los Famosos y rápidamente generó una fuerte conexión con Luana Fernández, con quien comenzó a compartir gran parte de su tiempo dentro del reality. La cercanía entre ambos despertó comentarios entre sus compañeros y se convirtió en uno de los focos de atención del programa.

Con el correr de los días, la producción aprovechó esa química para proponerles un desafío especial. Junto a Franco Zunino, Fabio y Luana aceptaron permanecer atados durante 24 horas a cambio de un beneficio para toda la casa.

La consigna incluyó una noche de película en el SUM y, como recompensa colectiva, un asado, gaseosas y helado para todos los participantes. Durante el desafío, los tres compartieron momentos de complicidad, bromas y juegos que alimentaron aún más las especulaciones sobre un posible triángulo amoroso.

La relación entre Fabio y Luana siguió creciendo durante la convivencia. Ambos intercambiaron gestos de cariño, besos y conversaciones que dejaron en evidencia la atracción entre ellos.

     

 

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