A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Espantada

Romina Uhrig volvió a la casa de Gran Hermano y quedó perturbada por un detalle: "Mucho..."

Romina Uhrig dejó en claro qué impresión tuvo de la casa de Gran Hermano luego de volver a ingresar al lugar que la vio protagonista en la edición 2022/23.

22 jul 2026, 00:06
Banner seguínos en google Primicias Ya
Romina Uhrig volvió a la casa de Gran Hermano y quedó perturbada por un detalle: Mucho...

Romina Uhrig volvió a la casa de Gran Hermano y quedó perturbada por un detalle: "Mucho..."

Romina Uhrig volvió a la casa de Gran Hermano y quedó perturbada por un detalle: Mucho...

Romina Uhrig volvió a la casa de Gran Hermano y quedó perturbada por un detalle: "Mucho..."

Romina Uhrig volvió a cruzar la puerta de la casa de Gran Hermano y protagonizó uno de esos momentos cargados de nostalgia que conectan con la historia del reality. La exdiputada y participante de la edición 2022/23 no pudo ocultar su emoción al reencontrarse con un lugar que marcó una etapa muy importante de su vida.

Sin embargo, al ingresar, un detalle inesperado la trasladó directamente al pasado: el particular olor de la casa. Lejos de ser una sensación agradable, Romina aseguró que el aroma era fuerte y poco agradable, aunque igualmente logró despertar recuerdos de su paso por el reality y de la convivencia que marcó aquella edición.

Leé también

Wanda Nara culpable de que Mauro Icardi no juegue en River: los fuertes motivos

Wanda Nara culpable de que Mauro Icardi no juegue en River: los fuertes motivos

Al llegar a la casa, Uhrig saludó a Daniela Celis y se presentó cordialmente ante el español Fabio. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando ingresó a una de las habitaciones por indicación de su amiga, quien ya le había advertido lo que estaba a punto de encontrarse.

Con una mezcla de sorpresa y humor, Romina lanzó un contundente: Uf, antes de hacer referencia al estado de la casa y compararla con la edición que ella protagonizó por algunas horas. “Entré en el GH 2, pero acá hay olor. Mucho perfumito importado, ropita cara, pero qué cochina está la casa, expresó al aire, dejando en claro que su primera impresión no fue la esperada.

La frase combinó la nostalgia de volver al reality con una crítica directa a la convivencia y al cuidado del espacio. Mientras tanto, el resto de los participantes observaban desde el SUM.

Cómo reaccionó Luana al ver a Daniela Celis coquetear con Fabio

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una noche llena de sorpresas con el regreso de varios exjugadores, quienes ingresaron para revolucionar la convivencia. Uno de los momentos más comentados tuvo como protagonistas a Daniela Celis y Fabio, quienes protagonizaron un llamativo intercambio que generó incomodidad en Luana, que estaba de cumpleaños y observaba la situación desde el SUM.

El español fue uno de los primeros en ingresar al reality y rápidamente se reencontró con Daniela, con quien había tenido una conexión durante su paso por otro formato. Al saludarse, él le dio dos besos y ella reaccionó con picardía: "Ah, son dos. Hace mucho que un hombre no me daba dos besos". Ante la explicación de Fabio de que en España es una costumbre, Daniela respondió entre risas: "¡Ay, tengo que ir a España entonces!".

La complicidad entre ambos continuó durante la charla y Celis no ocultó su interés: "Ay, te me acercás mucho, Fabio. Me ponés un poco nerviosa". Luego, al hablar sobre sus edades, protagonizó otro momento con doble sentido cuando él le contó que tenía 36 años: "¿Treinta y seis? Justo lo que me recitó el médico".

Mientras tanto, Luana siguió la escena desde el SUM junto a sus compañeros y sus gestos dejaron en evidencia su incomodidad ante el acercamiento entre ambos, sumando un nuevo capítulo de tensión dentro de la casa.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Romina Uhrig Gran Hermano

Lo más visto