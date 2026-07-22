Romina Uhrig volvió a la casa de Gran Hermano y quedó perturbada por un detalle: "Mucho..."

La frase combinó la nostalgia de volver al reality con una crítica directa a la convivencia y al cuidado del espacio. Mientras tanto, el resto de los participantes observaban desde el SUM.

Cómo reaccionó Luana al ver a Daniela Celis coquetear con Fabio

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una noche llena de sorpresas con el regreso de varios exjugadores, quienes ingresaron para revolucionar la convivencia. Uno de los momentos más comentados tuvo como protagonistas a Daniela Celis y Fabio, quienes protagonizaron un llamativo intercambio que generó incomodidad en Luana, que estaba de cumpleaños y observaba la situación desde el SUM.

El español fue uno de los primeros en ingresar al reality y rápidamente se reencontró con Daniela, con quien había tenido una conexión durante su paso por otro formato. Al saludarse, él le dio dos besos y ella reaccionó con picardía: "Ah, son dos. Hace mucho que un hombre no me daba dos besos". Ante la explicación de Fabio de que en España es una costumbre, Daniela respondió entre risas: "¡Ay, tengo que ir a España entonces!".

La complicidad entre ambos continuó durante la charla y Celis no ocultó su interés: "Ay, te me acercás mucho, Fabio. Me ponés un poco nerviosa". Luego, al hablar sobre sus edades, protagonizó otro momento con doble sentido cuando él le contó que tenía 36 años: "¿Treinta y seis? Justo lo que me recitó el médico".

Mientras tanto, Luana siguió la escena desde el SUM junto a sus compañeros y sus gestos dejaron en evidencia su incomodidad ante el acercamiento entre ambos, sumando un nuevo capítulo de tensión dentro de la casa.