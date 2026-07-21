Cómo será el homenaje especial para la Selección argentina en la Copa Sudamericana

Tapia también confirmó que el reconocimiento a la Albiceleste se replicará durante la primera fecha del Torneo Clausura. Antes del inicio de cada encuentro se realizará un minuto de aplausos para destacar la actuación del equipo dirigido por Lionel Scaloni en el Mundial 2026.

Además, los clubes podrán desplegar una bandera en homenaje a la Selección argentina y cada estadio contará con un espectáculo de fuegos artificiales como parte de la celebración.

Cuándo juegan Boca, Lanús y Tigre por los playoffs de la Copa Sudamericana

Los tres representantes argentinos ya tienen confirmados sus cruces en los playoffs del torneo continental:

Nacional (Uruguay) vs. Tigre

Ida: martes 21 de julio, 19:00, en el Gran Parque Central (Montevideo).



Vuelta: martes 28 de julio, 21:30, en el estadio José Dellagiovanna (Victoria).

Lanús vs. Cienciano (Perú)

Ida: miércoles 22 de julio, 21:30, en el estadio Ciudad de Lanús.



Vuelta: miércoles 29 de julio, 19:30, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco).

Boca Juniors vs. O'Higgins (Chile)

Ida: jueves 23 de julio, 21:30, en La Bombonera.



Vuelta: jueves 30 de julio, 21:30, con estadio aún por confirmar.

El especial homenaje que realizarán los clubes argentinos en la Copa Sudamericana por la Selección argentina. (Foto: Reuters)

Cuándo comienza el Torneo Clausura

La primera fecha del Torneo Clausura comenzará el jueves 23 de julio y se extenderá hasta el domingo 26, con partidos en todo el país.

En todos los encuentros se llevará adelante el homenaje organizado por la AFA para reconocer el esfuerzo y la campaña de la Selección argentina en el Mundial 2026.