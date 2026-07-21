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Cómo será el homenaje especial para la Selección argentina en la Copa Sudamericana

El anuncio fue realizado por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien además adelantó que el reconocimiento también se extenderá a la primera fecha del Clausura.

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Claudio Tapia abraza a Lionel Messi en la entrega de premios tras la final del Mundial 2026 (Foto: REUTERS)

Claudio Tapia abraza a Lionel Messi en la entrega de premios tras la final del Mundial 2026 (Foto: REUTERS)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la Conmebol autorizó un permiso especial para que los clubes argentinos que disputarán los playoffs de la Copa Sudamericana rindan homenaje a la Selección argentina. El reconocimiento se da tras su histórica campaña en el Mundial 2026, donde obtuvo el subcampeonato.

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Fotos: Reuters 

El anuncio fue realizado por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien además adelantó que el reconocimiento también se extenderá a la primera fecha del Torneo Clausura, con distintos actos en todos los estadios del país.

Gracias a la autorización otorgada por la Conmebol, Boca, Lanús y Tigre, los tres equipos argentinos que jugarán los playoffs de la Copa Sudamericana, podrán ingresar al campo de juego con una bandera en homenaje a la Selección argentina.

La noticia fue oficializada por la AFA a través de sus redes sociales, donde agradeció el respaldo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y del secretario general del organismo, José Astigarraga, por permitir el reconocimiento.

Tapia también confirmó que el reconocimiento a la Albiceleste se replicará durante la primera fecha del Torneo Clausura. Antes del inicio de cada encuentro se realizará un minuto de aplausos para destacar la actuación del equipo dirigido por Lionel Scaloni en el Mundial 2026.

Además, los clubes podrán desplegar una bandera en homenaje a la Selección argentina y cada estadio contará con un espectáculo de fuegos artificiales como parte de la celebración.

Cuándo juegan Boca, Lanús y Tigre por los playoffs de la Copa Sudamericana

Los tres representantes argentinos ya tienen confirmados sus cruces en los playoffs del torneo continental:

  • Nacional (Uruguay) vs. Tigre
    • Ida: martes 21 de julio, 19:00, en el Gran Parque Central (Montevideo).
    • Vuelta: martes 28 de julio, 21:30, en el estadio José Dellagiovanna (Victoria).
  • Lanús vs. Cienciano (Perú)
    • Ida: miércoles 22 de julio, 21:30, en el estadio Ciudad de Lanús.
    • Vuelta: miércoles 29 de julio, 19:30, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco).
  • Boca Juniors vs. O'Higgins (Chile)
    • Ida: jueves 23 de julio, 21:30, en La Bombonera.
    • Vuelta: jueves 30 de julio, 21:30, con estadio aún por confirmar.
El especial homenaje que realizarán los clubes argentinos en la Copa Sudamericana por la Selección argentina. (Foto: Reuters)

El especial homenaje que realizarán los clubes argentinos en la Copa Sudamericana por la Selección argentina. (Foto: Reuters)

Cuándo comienza el Torneo Clausura

La primera fecha del Torneo Clausura comenzará el jueves 23 de julio y se extenderá hasta el domingo 26, con partidos en todo el país.

En todos los encuentros se llevará adelante el homenaje organizado por la AFA para reconocer el esfuerzo y la campaña de la Selección argentina en el Mundial 2026.

En pocas palabras

  • Homenaje a la Selección: La AFA permitirá a los clubes argentinos en la Copa Sudamericana rendir homenaje al equipo nacional.
  • Ampliación del reconocimiento: El tributo también incluirá la primera fecha del Torneo Clausura con actos en todos los estadios.
  • Fechas de playoffs: Boca, Lanús y Tigre jugarán sus respectivos partidos de ida y vuelta entre el 21 y el 30 de julio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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