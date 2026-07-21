El comunicado de los fans de Rosalía luego del video que generó enojo en Argentina: "Agresiones y..."

Al reconocer el malestar que provocó la publicación entre los seguidores de la cantante en el país, señañaron: "Como muchos de ustedes, estamos al tanto de lo ocurrido sobre el repost de Rosalía en Tik Tok. Entendemos el enojo, la tristeza y la decepción que generó en gran parte de la comunidad Argentina, especialmente por el contexto y por el vínculo de cariño que siempre existió entre la artista y el público argentino".

"También creemos importante recordar cuál es nuestro lugar. Motomamis Argentina es una comunidad creada por fans para fans. No formamos parte del equipo de Rosalía, no intervenimos en sus decisiones ni tenemos conocimiento de las publicaciones o acciones que realiza", remarcaron, con el objetivo de dejar en claro que no tienen relación con las decisiones personales de la artista.

"Desde este espacio elegimos seguir promoviendo el respeto. Podemos tener opiniones diferentes sobre lo sucedido, pero creemos que ninguna justifica los ataques, las agresiones o el hostigamiento hacia otras personas", agregaron, al hacer un llamado a mantener el debate dentro de un clima de respeto y sin descalificaciones.

Al expresar su deseo de que la polémica no afecte el vínculo que la cantante mantiene desde hace años con el público argentino, concluyeron: "Conocemos el cariño que Rosalía siempre recibió en Argentina y esperamos que esta situación pueda atravesarse desde el diálogo y no desde el odio".

Qué hizo Rosalía tras viralizarse el polémico video

Rosalía tomó una decisión luego de la fuerte polémica que generó en redes sociales el repost de un video publicado por Mía Khalifa: la cantante española eliminó la publicación que había compartido en sus redes, aunque hasta el momento no realizó ningún comunicado oficial ni explicó los motivos de su accionar.

El episodio había generado una ola de críticas, especialmente entre usuarios argentinos, por el mensaje que acompañaba las imágenes. En el video, la actriz de cine para adultos aparecía desde un balcón en Nueva York, mientras sonaba La perla, una de las canciones del álbum Lux de Rosalía, y escribía: “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”. Además, la publicación estaba acompañada por varias banderas de España, un gesto que muchos interpretaron como una referencia al resultado deportivo.

La situación cobró mayor repercusión por el vínculo de la cantante con el público argentino y porque la artista tiene previsto llegar al país en los próximos días para presentarse en el Movistar Arena con cuatro fechas de su LUX Tour 2026: el sábado 1, domingo 2, martes 4 y jueves 6 de agosto.

Tras la viralización del video, algunos seguidores manifestaron su enojo en redes sociales e incluso aseguraron que devolverían las entradas para sus shows en Buenos Aires, mientras otros defendieron a la cantante y cuestionaron la interpretación del repost.