El desubicado mensaje de un ex de Nicki Nicole tras la separación de Peso Pluma

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy".

Lo que sorprendió fue Khea que supo ser pareja de la rosarina que se encuentra de gira por Bolivia. El músico de 23 años, que fue la primera pareja famosa de la cantante, compartió, casualmente en su cuenta de X, la frase: “Hola Perdida”.

Esta publicación causó furor en minutos, ya que el tema que canta junto a Luck Ra encaja perfectamente con esta situación, dice: “Hola, perdida soy yo, el ex amor de tu vida. Volví, para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida”.

Si bien no dio el contexto, todo indica que fue una indirecta para su ex.