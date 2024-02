Se conoció un video del deplorable estado de Peso Pluma antes de irse al hotel con una chica y engañar a Nicki Nicole

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy".

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar", escribió Nicki.

Pero, ahora se conoció un tremendo video del estado de Peso Pluma antes de esa situación. Se lo ve en una mesa tomando mucho alcohol con mucha gente y luego, hablando a cámara con un estado en el que parecía por demás alcoholizado. Muestra un reloj de oro y pregunta, en inglés, si es "rico".

Seguro, fue una de las excusas que le dio a la argentina que ya no quiere saber más nada con él. Nicki borró todas sus fotos y dejó en claro que esa relación no va más.