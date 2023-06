El desubicado pedido de Santi Maratea a la gente para salvar a Independiente

“Tengo un sueño. Quiero llegar a la conferencia de prensa con 900 millones recaudados. Sería épico ¿No sería increíble anunciar que llegamos a ese monto? Solamente 750 personas tendrían que poner 32 mil pesos”, comenzó.

“Si no podés (donar) 32 mil pesos y no llegas, tengo ideas. Idea número 1: Si alguien te debe esa plata y no la querés reclamar... Este es un buen momento para poner las cosas en su lugar y pedirla. Si sos ese caso: mandale esta historia. Es la excusa perfecta”, sumó.

“Segunda idea: si hace poco cumpliste años y nadie te regaló nada, enviá este video. Si ya pasó y el regalo no llegó, podés decir que pongan 32 luquitas para el Rojo”.

Y, la tercera fue la desubicada: “ Vendan nudes (fotos al desnudo). Me hago cargo completamente de lo que estoy diciendo... Lo van a levantar en todos lados... Si no tenés 32 lucas, le mandás esta foto a ese pibe o piba que es re pesado que te viene pidiendo nudes hace meses y le mandas esta Historia”.

Santi Maratea dio la cara y habló sobre el fideicomiso para Independiente: "Yo soy el responsable ..."

En una conferencia de prensa realizada el martes, el reconocido influencer Santi Maratea estuvo presente junto a Ricardo Nissen, Inspector General de Justicia de la IGJ. Durante el evento, la dependencia anunció que el fideicomiso creado para recaudar fondos y pagar las deudas del Club Atlético Independiente fue declarado como "inscripto y legal".

"Nosotros analizamos profundamente el contrato del fideicomiso. Tanto Maratea como sus letrados nos dieron el visto bueno en unas cuestiones y otras cuestiones insistieron en poner algunas cláusulas. Entonces a las 10.30 se tomó nota de este registro que ya está registrado y tiene toda la presunción de legalidad", detalló Ricardo Nissen, el director de la IGJ.

Por su parte, Maratea añadió: "Todo lo que traiga transparencia a las colectas que yo hago voy a estar de acuerdo a que así sea, porque yo soy el responsable de mucha plata, de mucha gente y yo duermo tranquilo si está todo en regla, por eso nos presentamos de manera voluntaria a IGJ"

"Fue totalmente ameno, no pasó nada que genere ninguna oposición o problema de ninguna de las partes. Fue muy rápido. Quería destacar como a veces puede pasar que los medios de comunicación pueden confundir con la intención de desinformar. La colecta viene muy bien y con esto viene mejor que antes. No sabía la cantidad de fideicomisos truchos que se intentan crear y ahora entiendo el por qué se quiso investigar", describió el influencer.

Además, Maratea confirmó que su porcentaje de ganancia por la recaudación sigue siendo el mismo desde el principio, es decir, un cinco por ciento. Además, aclaró que se había establecido un plan de pago de 30 mil dólares mensuales, dentro del mencionado cinco por ciento, pero ahora existe la posibilidad de que él cobre menos si se ven afectados los pagos de las deudas y se reducen los gastos en lujos.