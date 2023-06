Santi Maratea dio la cara y habló sobre el fideicomiso para Independiente: "Yo soy el responsable ..."

Por su parte, Maratea añadió: "Todo lo que traiga transparencia a las colectas que yo hago voy a estar de acuerdo a que así sea, porque yo soy el responsable de mucha plata, de mucha gente y yo duermo tranquilo si está todo en regla, por eso nos presentamos de manera voluntaria a IGJ"

"Fue totalmente ameno, no pasó nada que genere ninguna oposición o problema de ninguna de las partes. Fue muy rápido. Quería destacar como a veces puede pasar que los medios de comunicación pueden confundir con la intención de desinformar. La colecta viene muy bien y con esto viene mejor que antes. No sabía la cantidad de fideicomisos truchos que se intentan crear y ahora entiendo el por qué se quiso investigar", describió el influencer.

Además, Maratea confirmó que su porcentaje de ganancia por la recaudación sigue siendo el mismo desde el principio, es decir, un cinco por ciento. Además, aclaró que se había establecido un plan de pago de 30 mil dólares mensuales, dentro del mencionado cinco por ciento, pero ahora existe la posibilidad de que él cobre menos si se ven afectados los pagos de las deudas y se reducen los gastos en lujos.

Santi Maratea explicó la situación actual del fideicomiso

El influencer explicó que el fideicomiso creado para la recaudación está en orden y que se trasladó de Neuquén, donde se estrelló inicialmente, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como solicitó el organismo. A finales de mayo, la IGJ dictaminó que el fideicomiso del influencer era ineficaz e irregular y solicitó la designación de un interventor. En el documento se afirmó que "la inscripción registral se realizó en el Registro Público de Contratos de Fideicomiso del Colegio de Escribanos de la Provincia de Neuquén, en lugar de hacerlo en Buenos Aires, donde se encuentra el domicilio social del club". Además, una de las irregularidades señaladas fue "el exorbitante monto acordado para los gastos y honorarios del fideicomiso, supuestamente en beneficio del fiduciario".

En relación a esto, Maratea explicó en una historia de Instagram en ese momento: "Hace dos semanas, la IGJ solicitó que mostrara el fideicomiso, y así lo hicimos, aunque yo no vivo en la Capital, Pepe Santoro tampoco, y Diego, el otro hincha que participa, vive en Neuquén. Independiente no se encuentra en la Capital, y América de México, que es el principal acreedor, tampoco. Por lo tanto, no hay nada que relacione el fideicomiso con la Capital". Además, Maratea detalló que la irregularidad ya había sido corregida, ya que lo apareció en el momento en que se realizó la solicitud por parte del organismo estatal, por lo que el fideicomiso ya estaría registrado allí.