Moscas volantes en los ojos: qué son, por qué aparecen y los ejercicios para reducirlas de forma natural

¿El estrés puede influir en la aparición de moscas volantes?

Según Tatiana Gebrael Capanema, el estrés y la preocupación pueden influir en la percepción y la molestia frente a las moscas volantes, especialmente en situaciones de tensión visual o cansancio ocular.

En este sentido, sostiene que estas manchas pueden funcionar como una señal de advertencia relacionada con la salud visual. La profesional las define como una especie de "amigas" que alertan cuando algo no está funcionando correctamente.

Si un oftalmólogo descarta problemas graves como un desprendimiento de retina o de vítreo, pero las manchas persisten, la especialista indica que puede tratarse de una señal de estrés visual que debe ser atendida para evitar problemas más serios en el futuro.

Ejercicios para reducir las moscas volantes y relajar la vista

La profesional sostiene que es posible reducir estas molestias mediante técnicas de relajación visual y ejercicios naturales. Según explica, a partir de la experiencia con sus alumnos, hay quienes logran eliminarlas o reducirlas en aproximadamente 15 días.

Parpadear más y hacer pausas para descansar los ojos: uno de los hábitos básicos consiste en evitar pasar demasiado tiempo frente a una computadora o un teléfono sin parpadear.

La recomendación es realizar descansos cada 40 o 50 minutos para reducir la tensión acumulada en la vista.

Masaje ocular para aliviar el cansancio visual: cuando la vista se siente cansada o forzada, se recomienda masajear toda la zona alrededor de los ojos durante 5 a 10 minutos.

En ese lapso es importante mantener los ojos cerrados y relajados para permitir un descanso visual real.

Técnica para seguir las moscas volantes con la mirada: otra de las prácticas sugeridas consiste en seguir las manchas con la mirada, sin utilizar anteojos.

Según la explicación de la especialista, al enfocar la mirada en la mosca volante se genera un movimiento dentro del humor vítreo que puede ayudar a que esos residuos se rompan en partículas más pequeñas y eventualmente "caigan" o se disuelvan.

El procedimiento indicado consiste en tapar un ojo y localizar la mancha, luego seguirla con la mirada mientras se desplaza hacia abajo. Finalmente, se debe repetir el proceso con el otro ojo.

La duración recomendada es de un minuto por cada lado, un par de veces al día, siempre sin forzar la vista y manteniendo la relajación.

Otras técnicas para relajar la vista: además de los ejercicios anteriores, Tatiana Gebrael Capanema recomienda el uso de compresas relajantes, realizar el ejercicio de "mirar lejos" para liberar tensión, sumado a técnicas de puming y parpadeo consciente.

Cuándo consultar al oftalmólogo por moscas volantes en los ojos

Ante la aparición de moscas volantes, es fundamental visitar a un oftalmólogo para realizar los estudios correspondientes y descartar que exista un desprendimiento de vítreo o de retina.

Estos ejercicios forman parte del enfoque propuesto por Tatiana Gebrael Capanema y no reemplazan la evaluación ni el tratamiento indicado por un profesional de la salud ante cambios en la visión.