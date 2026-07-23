El precio del barril de petróleo vuelve a subir: qué puede pasar en la Argentina

Anunciada la tregua, la compañía que domina el mercado local publicó un anuncio en el que decía: "Nosotros te ayudamos, ahora te toca a vos". Fue la manera que encontraron para decir que cuando subió internacionalmente, ese aumento se absorbió por parte de la empresa, pero cuando comenzaba a bajar, el preció no retrocedería.

Nuevamente, el precio internacional sube. Aunque aún permanece por debajo de esos 114 dólares que fueron una línea de corte. ¿Qué puede pasar ahora?

El riesgo país sube por la situación en el Golfo Pésico

Lo que sucede con el petróleo impacta en la economía argentina, más allá de lo que suceda con los combustibles. A nivel macro, hay un inconveniente inesperado. El riesgo país volvió a subir y se ubica en los 429 puntos básicos.

Las malas noticias internacionales esterilizaron la decisión de la calificadora Moody's. Mejoró la condición del país y la llevó a la posición B3 de su ranking. Significa que esta en el nivel de "alta especulación. Mayor vulnerabilidad frente a cambios económicos o financieros".

Le falta aún subir dos categorías más para alcanzar el nivel de "país receptor de crédito" ("investment grade"). Es cuando para la comunidad financiera internacional se considera que un país puede pedir créditos y pagarlo en término sin inconvenientes.

Por eso, el riesgo país bajó hasta los 403 puntos. Pero la renovación de los ataques y amenazas en Medio Oriente hicieron que el capital - que siempre es temeroso - busque refugio en países centrales. Así, aunque la confianza en el programa económico de Javier Milei se mantiene, lo que sucede con el precio del crudo internacional perjudica esa evaluación del país.

Aunque la situación financiera del país continúa mejorando, la suba del riesgo país registrada en las últimas horas responde al impacto de esa tensión internacional.