Guía del Torneo Clausura 2026: fixture de la fecha 1, formato, clásicos y clasificación a las copas

16.45 | Zona A: Gimnasia (M) vs. Central Córdoba

19.00 | Zona B: Racing vs. Gimnasia (LP)

19.00 | Zona A: Vélez vs. Instituto

21.15 | Zona B: Huracán vs. Banfield

21.15 | Zona A: Platense vs. Unión

Sábado 25 de julio:

14.45 | Zona B: Estudiantes (RC) vs. Tigre

17.00 | Zona A: Newell’s vs. Talleres

19.15 | Zona B: River vs. Barracas Central

21.30 | Zona A: Lanús vs. San Lorenzo

Domingo 26 de julio:

15.00 | Zona B: Atlético Tucumán vs. Ind. Rivadavia

17.15 | Zona A: Estudiantes (LP) vs. Independiente

19.30 | Zona A: Deportivo Riestra vs. Boca

Cómo es el formato de disputa del Torneo Clausura 2026

El certamen mantendrá la estructura de dos grupos con playoffs eliminatorios a partir de la segunda fase.

La organización del campeonato establece que los 30 equipos estarán divididos en dos zonas de 15. En cada una se enfrentarán todos contra todos a una rueda, con dos cruces interzonales ya definidos (uno, el clásico o emparejamiento).

En cuanto a la definición, los ocho mejores de cada zona se clasificarán a octavos de final: el 1° contra el 8° del otro grupo, el 2° vs. el 7°, y así sucesivamente hasta completar los ocho cruces, a partido único. La localía se asignará según el rendimiento previo: siempre será local el que haya terminado mejor ubicado, salvo en la final, en cancha neutral. Se prevé que la fase regular concluya el fin de semana del 8 de noviembre para dar paso a las rondas eliminatorias, disputándose la final en diciembre con fecha y sede a confirmar.

Cómo es la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana 2027

La suma de la tabla anual contempla 32 partidos de la primera fase de ambos torneos locales.

Para las plazas internacionales se contabilizan los puntos obtenidos en el Apertura y el Clausura. Vale recordar que, a partir de 2025, el 1° de la tabla anual es coronado como 'Campeón de Liga', el título que quedó en manos de Rosario Central el año pasado. Los campeones del Apertura (Belgrano), Clausura y Copa Argentina liberarán cupo de estar en zona de privilegio. Asimismo, si un argentino gana la Libertadores (Estudiantes, Rosario Central, Platense o Ind. Rivadavia) o la Sudamericana 2026 (River, Boca, Tigre o Lanús), liberará un lugar extra.

Copa Libertadores 2027:

Belgrano (Campeón Apertura 2026)

Campeón del Torneo Clausura 2026

Campeón de la Copa Argentina 2026

1° de la tabla anual (Campeón de Liga)

2° de la tabla anual

3° de la tabla anual (a la fase previa 2)

Copa Sudamericana 2027:

4° al 9° de la tabla anual (seis lugares directos)

Cuántos descensos habrá a la Primera Nacional y cuándo son los clásicos

El sistema mantendrá dos perdedores de categoría al finalizar la temporada regular.

Respecto a la zona baja, habrá dos descensos a la Primera Nacional 2027. Uno será para el peor promedio y otro para el último de la tabla anual. En caso de ser el mismo (hoy es Estudiantes de Río Cuarto), perderá la categoría el 29° de la tabla anual (ahora, Aldosivi).

Por su parte, el fixture ya confirmó la programación de los duelos zonales e interzonales: