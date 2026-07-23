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Guía del Torneo Clausura 2026: fixture de la fecha 1, formato, clásicos y clasificación a las copas

Este jueves vuelve a rodar la pelota en la Primera División tras el Mundial. Fixture, formato, descensos y la fecha de los clásicos.

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Se reanuda el fútbol argentino. 

Se reanuda el fútbol argentino. 

El fútbol argentino vuelve a ponerse en marcha tras el receso mundialista con el inicio de la segunda competencia oficial del año. Este jueves vuelve a rodar la pelota en la Primera División del fútbol argentino y comienza a disputarse el Torneo Clausura 2026. Todo lo que tenés que saber está acá: el fixture, qué pasó en el mercado de pases, las copas, los descensos y más.

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Cómo es el cronograma y el fixture de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

La jornada inaugural se disputará entre el jueves 23 y el domingo 26 de julio con los siguientes encuentros en cada una de las zonas:

Jueves 23 de julio:

  • 19.30 | Zona B: Belgrano vs. Rosario Central

  • 19.30 | Zona B: Sarmiento vs. Argentinos Juniors

  • 21.45 | Interzonal: Defensa y Justicia vs. Aldosivi

Viernes 24 de julio:

  • 16.45 | Zona A: Gimnasia (M) vs. Central Córdoba

  • 19.00 | Zona B: Racing vs. Gimnasia (LP)

  • 19.00 | Zona A: Vélez vs. Instituto

  • 21.15 | Zona B: Huracán vs. Banfield

  • 21.15 | Zona A: Platense vs. Unión

Sábado 25 de julio:

  • 14.45 | Zona B: Estudiantes (RC) vs. Tigre

  • 17.00 | Zona A: Newell’s vs. Talleres

  • 19.15 | Zona B: River vs. Barracas Central

  • 21.30 | Zona A: Lanús vs. San Lorenzo

Domingo 26 de julio:

  • 15.00 | Zona B: Atlético Tucumán vs. Ind. Rivadavia

  • 17.15 | Zona A: Estudiantes (LP) vs. Independiente

  • 19.30 | Zona A: Deportivo Riestra vs. Boca

Cómo es el formato de disputa del Torneo Clausura 2026

El certamen mantendrá la estructura de dos grupos con playoffs eliminatorios a partir de la segunda fase.

La organización del campeonato establece que los 30 equipos estarán divididos en dos zonas de 15. En cada una se enfrentarán todos contra todos a una rueda, con dos cruces interzonales ya definidos (uno, el clásico o emparejamiento).

En cuanto a la definición, los ocho mejores de cada zona se clasificarán a octavos de final: el 1° contra el 8° del otro grupo, el 2° vs. el 7°, y así sucesivamente hasta completar los ocho cruces, a partido único. La localía se asignará según el rendimiento previo: siempre será local el que haya terminado mejor ubicado, salvo en la final, en cancha neutral. Se prevé que la fase regular concluya el fin de semana del 8 de noviembre para dar paso a las rondas eliminatorias, disputándose la final en diciembre con fecha y sede a confirmar.

Cómo es la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana 2027

La suma de la tabla anual contempla 32 partidos de la primera fase de ambos torneos locales.

Para las plazas internacionales se contabilizan los puntos obtenidos en el Apertura y el Clausura. Vale recordar que, a partir de 2025, el 1° de la tabla anual es coronado como 'Campeón de Liga', el título que quedó en manos de Rosario Central el año pasado. Los campeones del Apertura (Belgrano), Clausura y Copa Argentina liberarán cupo de estar en zona de privilegio. Asimismo, si un argentino gana la Libertadores (Estudiantes, Rosario Central, Platense o Ind. Rivadavia) o la Sudamericana 2026 (River, Boca, Tigre o Lanús), liberará un lugar extra.

Copa Libertadores 2027:

  • Belgrano (Campeón Apertura 2026)

  • Campeón del Torneo Clausura 2026

  • Campeón de la Copa Argentina 2026

  • 1° de la tabla anual (Campeón de Liga)

  • 2° de la tabla anual

  • 3° de la tabla anual (a la fase previa 2)

Copa Sudamericana 2027:

  • 4° al 9° de la tabla anual (seis lugares directos)

Cuántos descensos habrá a la Primera Nacional y cuándo son los clásicos

El sistema mantendrá dos perdedores de categoría al finalizar la temporada regular.

Respecto a la zona baja, habrá dos descensos a la Primera Nacional 2027. Uno será para el peor promedio y otro para el último de la tabla anual. En caso de ser el mismo (hoy es Estudiantes de Río Cuarto), perderá la categoría el 29° de la tabla anual (ahora, Aldosivi).

Por su parte, el fixture ya confirmó la programación de los duelos zonales e interzonales:

  • San Lorenzo vs. Huracán: fecha 4, en el Nuevo Gasómetro.

  • Estudiantes (LP) vs. Gimnasia (LP): fecha 5, en 1 y 57.

  • Rosario Central vs. Newell's: fecha 8, en Arroyito.

  • Talleres vs. Belgrano: fecha 11, en el Kempes.

  • Platense vs. Argentinos Juniors: fecha 12, en Vicente López.

  • Racing vs. Independiente: fecha 13, en el Cilindro.

  • Banfield vs. Lanús: fecha 14, en el Florencio Sola.

  • Boca vs. River: fecha 15, en La Bombonera.

  • Gimnasia (M) vs. Ind. Rivadavia: fecha 16, en el Víctor Legrotaglie.

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