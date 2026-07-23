Moria Casán cruzó a Nora Colosimo tras sus explosivos dichos sobre la China Suárez y Mauro Icardi

“Eso preguntáselo a ella o a él. Es algo que a mí me escapa y no me interesa”, contestó Nora Colosimo sin entrar en más polémicas con el ex de su hija.

A lo que Moria Casán indagó: “¿No podés entender que Mauro se haya enamorado de esta chica?”. Y la madre de Wanda Nara comentó: “No porque Wanda le dice a Mauro de terminar, y él insistía, insistía, y todo el país vio eso. Entonces a la primera persona a la que él le pedía ayuda era a mí. Tuve charlas hermosas con Mauro y guardo los mejores momentos con él”.

El fuerte reproche de la mamá de Wanda Nara a Mauro Icardi

Además, Nora Colosimo cuestionó al aire la actitud que tomó Mauro Icardi tras el robo en la casa de campo de Milán: “Que Mauro hoy se esté equivocando y no firmar por las nenas que quieren volver a su casa, a su colegio, con sus amigos, a su barrio, eso es doloroso y me duele. Pero sé que él está mal psicológicamente porque un papá que tiene bien la cabeza y emocionalmente está contenido y enamorado, como ves le querés poner, no hace eso”, sostuvo.

Y cerró tajante contra el futbolista: “El amor es otra cosa. Es si tu pareja se está equivocando decirle: ‘Listo, andá y firmá’. No podés tener a las nenas varadas en una habitación de hotel de Milán porque no quieren ir a la casa de campo porque tienen miedo de que ese grupo comando vuelva”.