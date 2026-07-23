A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DEBATE

Moria Casán cruzó a Nora Colosimo tras sus explosivos dichos sobre la China Suárez y Mauro Icardi

La conductora Moria Casán habló con Nora Colosimo tras la repercusión que tuvieron sus declaraciones sobre la China Suárez y Mauro Icardi, ex de Wanda Nara.

23 jul 2026, 11:45
Banner seguínos en google Primicias Ya
Moria Casán cruzó a Nora Colosimo tras sus explosivos dichos sobre la China Suárez y Mauro Icardi

Moria Casán cruzó a Nora Colosimo tras sus explosivos dichos sobre la China Suárez y Mauro Icardi

Moria Casán cruzó a Nora Colosimo tras sus explosivos dichos sobre la China Suárez y Mauro Icardi

Moria Casán cruzó a Nora Colosimo tras sus explosivos dichos sobre la China Suárez y Mauro Icardi

Nora Colosimo realizó explosivas declaraciones al hablar sobre la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi, ex de Wanda Nara.

Lo cierto es que Moria Casán le consultó a la madre de la mediática por esos dichos en Bondi Live en medio del enojo de Nora con Icardi por no agilizar la autorización de la documentación de sus hijas tras el robo en la casa de Milán.

Leé también

Nora Colosimo explotó fuerte contra la China Suárez y Mauro Icardi: "Tenía olor"

Nora Colosimo explotó fuerte contra la China Suárez y Mauro Icardi: Tenía olor

“¿Ahí te decía que la China tenía olor?”, le preguntó sin filtros la One a Nora tras sus picantes dichos y ella respondió sin dudar: “Sí, por supuesto”.

“Contame eso. ¿No le gustaba ella? ¿Por qué se fue a encamar con ella, entonces?”, le consultó de manera directa la conductora de La mañana con Moria (El Trece).

“Eso preguntáselo a ella o a él. Es algo que a mí me escapa y no me interesa”, contestó Nora Colosimo sin entrar en más polémicas con el ex de su hija.

A lo que Moria Casán indagó: “¿No podés entender que Mauro se haya enamorado de esta chica?”. Y la madre de Wanda Nara comentó: “No porque Wanda le dice a Mauro de terminar, y él insistía, insistía, y todo el país vio eso. Entonces a la primera persona a la que él le pedía ayuda era a mí. Tuve charlas hermosas con Mauro y guardo los mejores momentos con él”.

El fuerte reproche de la mamá de Wanda Nara a Mauro Icardi

Además, Nora Colosimo cuestionó al aire la actitud que tomó Mauro Icardi tras el robo en la casa de campo de Milán: “Que Mauro hoy se esté equivocando y no firmar por las nenas que quieren volver a su casa, a su colegio, con sus amigos, a su barrio, eso es doloroso y me duele. Pero sé que él está mal psicológicamente porque un papá que tiene bien la cabeza y emocionalmente está contenido y enamorado, como ves le querés poner, no hace eso”, sostuvo.

Y cerró tajante contra el futbolista: “El amor es otra cosa. Es si tu pareja se está equivocando decirle: ‘Listo, andá y firmá’. No podés tener a las nenas varadas en una habitación de hotel de Milán porque no quieren ir a la casa de campo porque tienen miedo de que ese grupo comando vuelva”.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
China Suárez Moria Casán Mauro Icardi Nora Colosimo

Lo más visto