El dolor del Chino que generó una nueva estrategia de los "Bro" dentro de la casa

Pero el grupo de hombres se juntó y el Chino reveló el verdadero dolor que sintió al escuchar ir a la doble de riesgo contra él.

“Ella por el lado que ya me gané una casa, un perro. Va por ese lado, eso se lo criticaba a Virginia. a mi me decía, personalmente me decía, venía y se sentaba al lado mío, y me decía ´vos te ganaste todo esto porque lo laburaste y te lo mereces. Y, hoy en día, no me lo merezco”, dijo Martín Ku indignado.

Nicolás propuso exponer esto y dijo: “Ojalá Darío me deje en placa y baje a Ema. Es lo mejor que puede pasar”.

Quieren ir los tres en placa con ella, así la sacan: "No se pueden dividir los votos", analizó el Chino.