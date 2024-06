La preocupante teoría de Mauro sobre el motivo por el que Furia odia a Marisol, la novia del Chino de Gran Hermano

"Dicen que la novia de Martin envidia a Furia y me parece que es al revés, ella es la que envidia al Chino. Lo está envidiando por la relación que tiene, que ella no pudo tener y no la va a tener", arrojó antes de sumar: "Además, el Chino no le está dando bola y ella es una persona que si no le dan bola, le agarra la loca. No lo soporta".

En el estudio hubo revuelo y el cordobés, otro de los jugadores, señaló: "No soporta que haya más mujeres dentro de la casa. No soporta competencia tampoco".

Tras este episodio, aparecieron muchos comentarios en las redes sociales avalando a Mauro y acotando que a Furia le daría bronca la felicidad ajena.

Furia apuntó con todo contra la novia de Martín en Gran Hermano: "Me enferma"

La llegada de los familiares de los participantes sacudió la casa de Gran Hermano. Los chicos esperaban con ansias poder ver a sus seres queridos. Y, como era de esperar, todo repercute en el juego.

En las últimas horas se conoció un video de una charla de Furia con Nico, el novio de Emma Vich, donde la estratega le hace un comentario letal sobre Marisol, la novia de Martín Ku.

"Vi la cara de la codiciosa novia de Martín, me hizo lo mismo que Delfina (la hija de Virginia Demo) y por eso dije 'que asco'", expresó Juliana, indignada. "Odio la gente falsa, me enferma", remarcó.

El novio de Emma le dio la razón a Furia y sumó: "Estás más perceptiva que nunca". Todo indica que se viene una guerra feroz entre la novia del Chino y la entrenadora de crossfit.

Esta semana, en las redes sociales se viralizó un fragmento de una charla de Furia con su hermana, Coy, en la cual le decía que tenía que apuntar contra Martín, uno de integrantes de Los Bros.