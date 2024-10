El enojo y discusión entre el Chino con Marisol en vivo tras confirmar la crisis

Estuvieron los dos presentes en el streaming Los Bros y se mostró la tensión que manejan con una fuerte discusión al aire.

“Nosotros no estamos separados, estamos pasando por un momento simplemente. No estamos separados”, recalca Martín mientras Marisol mira el piso.

“A veces uno necesita su espacio, es bueno darse un respiro”, completa el ex Gran Hermano.

Es ahí cuando ella hace caras de reprobación, entonces traen el tema de la tenencia de Arturo, el perro que el Chino adoptó en el reality.

“Arturo es mío”, dijo él serio. “¿No me lo dejarías unos días en mi casa?”, preguntó Marisol con una voz bajita.

“Si, obvio, unos días sí”, respondió él y ella le dijo: “qué sorete”.

“Vos tenés buena fama de trata bien a los animales”, le dice el cordobés y ella responde: “si, por eso, me hizo quedar como el cu…”.

“No digas eso, por qué no me lo dejarías unos días en mi casa. Dijiste ‘Arturo es mío’, después toda la gente me bardea a mí por Arturo”, dijo ella.

“Yo soy re buena con los animales, no lo tengo que demostrar”, sumó Marisol muy incómoda.