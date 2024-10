Valentina Cervantes dio un detalle fundamental de su separación con Enzo Fernández

En sus redes sociales, Valentina publicó confirmó la ruptura: “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor", indicó.

"Yo sé la persona y el excelente que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”.

Enzo tiene recién 23 años y hace 6 que está en pareja con Valentina. Uno de los motivos que lo habría llevado a tomar la decisión de separarse sería Cristal, la ex de Enzo, aún tiene fotos con él -de antes de que él comenzará su relación con Valentina- pero nunca las borró de sus redes, incluso usuarias aseguran que la tiene aún destacada, esto habría enojado mucho a Valentina.

En las últimas horas, se filtró un audio de Valentina confirmando que la separación no es por decisión de ella, y que le cayó como un “baldazo de agua fría”.

La morocha confirmó que cuando esté mejor volverá a sus redes sociales.