Natalie Pérez contó la verdad del encuentro con Franco Colapinto y reveló el tremendo error que cometió

Fue Natalie la que reveló algunos detalles de cómo se dio ese encuentro y qué pasó.

La actriz y cantante contó que una de las chicas que esta en el encuentro le escribe; "Venite que estamos en un restaurante que abajo se arma un bolichito, y me dijo ´está Colapinto´", entonces Nati contó que le preguntó si era un DJ.

"Después llegamos ahí, no caga... de risa. Intercambié 4 palabras con él. Es simpatiquísimo", indicó y sumó: "Yo me fui a España el primero de septiembre y creo que todavía él no era conocido", dijo Pérez.