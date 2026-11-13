El estremecedor video del derrumbe en Nueva York: así fue el momento en el que el edificio se vino abajo

Las escenas del operativo reflejaron la desesperación que se vivió en el lugar. Los bomberos avanzaron entre toneladas de escombros con la esperanza de encontrar personas con vida. Entre los sobrevivientes rescatados se encontraba una mujer embarazada, que fue retirada del lugar en una camilla y trasladada en una ambulancia.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se acercó hasta la zona del desastre y describió lo ocurrido como un "derrumbe devastador". Además, destacó el trabajo de los equipos de emergencia, que debieron ingresar en sectores de extrema peligrosidad para buscar posibles sobrevivientes.

A través de sus redes sociales, el funcionario también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó sus deseos de una pronta recuperación para todas las personas heridas.

Quienes estaban cerca del edificio describieron momentos de verdadero terror. Anthony, uno de los testigos, contó a PIX11 News que escuchó gritos y un ruido tan fuerte que lo comparó con una explosión.

Otro de los testimonios más impactantes fue el de Melissa Orna, quien relató a The New York Times cómo vivió los segundos previos al colapso: "Todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo".

También se conoció la desesperante experiencia de Anderson Velez, un residente que estaba trabajando cuando recibió un llamado de su esposa. La mujer se encontraba dentro del inmueble junto a sus dos hijos, de 7 y 2 años, cuando comenzó la emergencia.

Según contó al New York Post, su pareja llegó a pedirle ayuda para sacar a uno de los chicos antes de que la comunicación se interrumpiera. Durante esos momentos de incertidumbre, Velez no sabía qué había ocurrido con su familia. Finalmente, recibió la noticia que tanto esperaba: su esposa y sus dos hijos habían sido rescatados con vida.

Mientras tanto, las autoridades comenzaron a evaluar las condiciones de los edificios cercanos. Inspectores del Departamento de Edificios de Nueva York trabajan para determinar si las construcciones linderas sufrieron daños y si existe riesgo de nuevos desprendimientos.

Por el momento, no se conocen las causas del derrumbe y el episodio continúa bajo investigación. Las autoridades tampoco descartaron que las evaluaciones estructurales permitan determinar qué provocó el colapso de la edificación, ubicada cerca de una obra en construcción.

Como consecuencia del operativo, Flatbush Avenue permanece cerrada entre Clarendon Road y Bedford Avenue. Además, la Oficina de Manejo de Emergencias y la Cruz Roja habilitaron un centro de recepción para asistir a los vecinos afectados y a quienes debieron abandonar sus viviendas.

El punto de asistencia funciona en la YMCA de Flatbush, ubicada en el 1401 de Flatbush Avenue. La tragedia dejó una escena de destrucción en Brooklyn y una comunidad conmocionada. Mientras los investigadores buscan establecer qué provocó el colapso, las imágenes del operativo y los relatos de los sobrevivientes permiten dimensionar el horror que se vivió en cuestión de segundos.