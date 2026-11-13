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El estremecedor video del derrumbe en Nueva York: así fue el momento en el que el edificio se vino abajo

El video que muestra el horror desde adentro para una familia: el momento que colapsó un edificio en Nueva York. Miralo.

El estremecedor video del derrumbe en Nueva York: así fue el momento en el que el edificio se vino abajo

Las imágenes son estremecedoras y muestran la dimensión de una tragedia que conmociona a Nueva York. Un edificio de tres pisos se desplomó en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, y dejó un saldo de seis personas muertas y otras 19 heridas, entre ellas siete niños. El colapso ocurrió el miércoles por la tarde y desató un gigantesco operativo de emergencia para intentar rescatar a quienes habían quedado atrapados bajo los escombros.

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El derrumbe fue de tal magnitud que los equipos de rescate debieron trabajar durante horas entre estructuras destruidas, paredes desplomadas y restos de la edificación. Más de 250 bomberos y paramédicos participaron del operativo, mientras las autoridades intentaban determinar si todavía había sobrevivientes debajo de los escombros.

Los primeros llamados de emergencia llegaron alrededor de las 16, hora local (18 de Argentina). Los vecinos alertaron sobre el desplome y la posible presencia de personas atrapadas. En un primer momento, la comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, había confirmado dos víctimas fatales. Sin embargo, durante una actualización posterior, los rescatistas encontraron otros cuatro cuerpos y la cifra de fallecidos ascendió a seis.

Entre los 19 heridos había siete menores de edad. Cuatro personas permanecían en estado crítico, mientras continuaban las tareas de asistencia y evaluación médica.

Las escenas del operativo reflejaron la desesperación que se vivió en el lugar. Los bomberos avanzaron entre toneladas de escombros con la esperanza de encontrar personas con vida. Entre los sobrevivientes rescatados se encontraba una mujer embarazada, que fue retirada del lugar en una camilla y trasladada en una ambulancia.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se acercó hasta la zona del desastre y describió lo ocurrido como un "derrumbe devastador". Además, destacó el trabajo de los equipos de emergencia, que debieron ingresar en sectores de extrema peligrosidad para buscar posibles sobrevivientes.

A través de sus redes sociales, el funcionario también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó sus deseos de una pronta recuperación para todas las personas heridas.

Quienes estaban cerca del edificio describieron momentos de verdadero terror. Anthony, uno de los testigos, contó a PIX11 News que escuchó gritos y un ruido tan fuerte que lo comparó con una explosión.

Otro de los testimonios más impactantes fue el de Melissa Orna, quien relató a The New York Times cómo vivió los segundos previos al colapso: "Todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo".

También se conoció la desesperante experiencia de Anderson Velez, un residente que estaba trabajando cuando recibió un llamado de su esposa. La mujer se encontraba dentro del inmueble junto a sus dos hijos, de 7 y 2 años, cuando comenzó la emergencia.

Según contó al New York Post, su pareja llegó a pedirle ayuda para sacar a uno de los chicos antes de que la comunicación se interrumpiera. Durante esos momentos de incertidumbre, Velez no sabía qué había ocurrido con su familia. Finalmente, recibió la noticia que tanto esperaba: su esposa y sus dos hijos habían sido rescatados con vida.

Mientras tanto, las autoridades comenzaron a evaluar las condiciones de los edificios cercanos. Inspectores del Departamento de Edificios de Nueva York trabajan para determinar si las construcciones linderas sufrieron daños y si existe riesgo de nuevos desprendimientos.

Por el momento, no se conocen las causas del derrumbe y el episodio continúa bajo investigación. Las autoridades tampoco descartaron que las evaluaciones estructurales permitan determinar qué provocó el colapso de la edificación, ubicada cerca de una obra en construcción.

Como consecuencia del operativo, Flatbush Avenue permanece cerrada entre Clarendon Road y Bedford Avenue. Además, la Oficina de Manejo de Emergencias y la Cruz Roja habilitaron un centro de recepción para asistir a los vecinos afectados y a quienes debieron abandonar sus viviendas.

El punto de asistencia funciona en la YMCA de Flatbush, ubicada en el 1401 de Flatbush Avenue. La tragedia dejó una escena de destrucción en Brooklyn y una comunidad conmocionada. Mientras los investigadores buscan establecer qué provocó el colapso, las imágenes del operativo y los relatos de los sobrevivientes permiten dimensionar el horror que se vivió en cuestión de segundos.

En pocas palabras

  • Tragedia en Brooklyn: Un edificio de tres pisos se derrumbó, causando seis muertes y 19 heridos.
  • Rescate desesperado: Más de 250 bomberos trabajaron horas buscando sobrevivientes entre los escombros.
  • Investigación en curso: Las causas del colapso del edificio, cerca de una obra, aún se desconocen.
Resumen generado por Thinkindot AI
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