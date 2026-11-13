Bombazo: Lionel Messi vuelve a jugar en la Argentina en el Monumental

Para Messi será una presentación histórica: por primera vez disputará un partido en la Argentina con la camiseta de un club. Hasta ahora había jugado en el país exclusivamente con la Selección, además de participar en encuentros de homenaje y despedidas.

El Monumental tiene un significado especial para el rosarino. Allí disputó 29 partidos con la Selección, convirtió 20 goles y entregó 11 asistencias. El encuentro también tendrá un condimento particular: Messi ya enfrentó a River con Barcelona en la final del Mundial de Clubes de 2015, en Japón, cuando marcó uno de los goles del triunfo por 3-0.

La venta de entradas y los detalles de organización serán anunciados próximamente.

Otra vez, Leo Messi jugando en la Argentina, pero...

Puede resultar un premio consuelo pero vale. Ver de nuevo a Leo Messi jugando al fútbol en una cancha de la Argentina. Y en el Monumental, en donde tanto brilló, tantas alegrías nos dió y el lugar en donde se retiró de la selección argentina el 6 de octubre de 2026. Leo estará una vez más entre nosotros y ya es motivo de alegía y emoción, aunque sea de una manera diferente.