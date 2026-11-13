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Messi vuelve al país

Bombazo: Lionel Messi vuelve a jugar en la Argentina en el Monumental

Pasó poco más de un mes desde la despedida de Leo Messi como jugador de la selección argentina. Sin embargo todos los amantes del mejor jugador de la historia tendrán una nueva oportunidad para verlo jugar en el país.

A un mes de su retiro de la Selección

A un mes de su retiro de la Selección, confirman que Messi vuelve a jugar en el Monumental. (Foto: archivo) 

"No me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha", dijo Lionel Messi en su despedida con la camiseta de la selección argentina. Fue el pasado 6 de octubre, en el estadio Monumental. Poco más de un mes más tarde, el "10" volverá a jugar en ese estadio. Una nueva oportunidad para verlo deslumbrar con su juego en la Argentina.

Leé también "El último tango": así reaccionó el mundo a la despedida de Messi de la Selección argentina
Ya no más Leo Messi con la celeste y blanca. Los medios del mundo reflejaron el partido de despedida. (Foto: Reuters)

Pero esta vez, no será con la camiseta albiceleste. Pero estará con su numero "10" estampado en la camiseta rosa del Inter de Miami. El gran capitán de la Selección argentina llegará al país con Inter Miami para disputar un partido amistoso frente al equipo millonario, en un encuentro que marcará su regreso al "fútbol argentino".

Messi regresa al Monumental, pero con la camiseta del Inter de Miami. (foto: A24.com)

Messi regresa al Monumental, pero con la camiseta del Inter de Miami. (foto: A24.com)

La posibilidad de ver nuevamente a Messi en una cancha argentina despertó una enorme expectativa entre los hinchas. La fecha ya fue confirmada oficialmente: el martes 19 de enero de 2027, en el marco de una gira internacional de pretemporada del conjunto estadounidense. El encuentro fue anunciado bajo el lema: "Un encuentro Monumental".

Con una camiseta especial, para la despedida de la selecci&oacute;n argentina. Messi vuelve a jugar en el Monumental. (foto: Archivo)

Con una camiseta especial, para la despedida de la selección argentina. Messi vuelve a jugar en el Monumental. (foto: Archivo)

El motivo del viaje tiene una explicación deportiva y comercial. Inter Miami busca realizar una preparación internacional antes del comienzo de su nueva temporada en la Major League Soccer (MLS), que incluirá también su participación en la Concachampions. La gira contempla presentaciones fuera de Estados Unidos y permitirá al equipo medirse con rivales de otros mercados y ampliar su proyección internacional. Y qué mejor para los argentinos que vuelva, una vez más, a una cancha en nuestro país.

Para Messi será una presentación histórica: por primera vez disputará un partido en la Argentina con la camiseta de un club. Hasta ahora había jugado en el país exclusivamente con la Selección, además de participar en encuentros de homenaje y despedidas.

El Monumental tiene un significado especial para el rosarino. Allí disputó 29 partidos con la Selección, convirtió 20 goles y entregó 11 asistencias. El encuentro también tendrá un condimento particular: Messi ya enfrentó a River con Barcelona en la final del Mundial de Clubes de 2015, en Japón, cuando marcó uno de los goles del triunfo por 3-0.

La venta de entradas y los detalles de organización serán anunciados próximamente.

Otra vez, Leo Messi jugando en la Argentina, pero...

Puede resultar un premio consuelo pero vale. Ver de nuevo a Leo Messi jugando al fútbol en una cancha de la Argentina. Y en el Monumental, en donde tanto brilló, tantas alegrías nos dió y el lugar en donde se retiró de la selección argentina el 6 de octubre de 2026. Leo estará una vez más entre nosotros y ya es motivo de alegía y emoción, aunque sea de una manera diferente.

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