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Escándalo tras la muerte de Marcos Camino: revelaron un secreto familiar que involucra a una hija y una nieta

La bomba que estalló tras la muerte de Marcos Camino: el dato desconocido sobre su familia que salió a la luz. Enterate

Escándalo tras la muerte de Marcos Camino: revelaron un secreto familiar que involucra a una hija y una nieta

La muerte de Marcos Camino, histórico referente y fundador de Los Palmeras, generó una profunda conmoción en el mundo de la música. Sin embargo, cuando todavía persiste el impacto por su fallecimiento, salió a la luz una fuerte revelación sobre su historia familiar que abrió un nuevo capítulo de polémica alrededor del cantante santafesino.

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La información fue difundida por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde contó detalles de un conflicto familiar que, según sostuvo, habría marcado durante años la vida del músico. El periodista habló de una hija y una nieta que no habrían sido reconocidas por Camino y que todavía cargarían con el dolor de esa situación.

"Estamos hablando de una situación familiar complicada de Marcos porque hay una parte de su familia que nunca fue reconocida por él y que estos familiares están dolidos", comenzó diciendo el conductor.

En ese sentido, Etchegoyen identificó a las dos mujeres como Silvina Camino y su hija Constanza, nieta del músico. Según su relato, el fundador de Los Palmeras habría mantenido distancia de ambas y evitado reconocer públicamente ese vínculo familiar.

"Sé que ahora es incómodo hablar de esto, pero es la verdad. Él nunca las reconoció y fue esquivo tanto con su hija Silvina Camino y su nieta Constanza", aseguró el periodista.

Pero hubo otro detalle que llamó particularmente la atención. De acuerdo con Etchegoyen, ambas mujeres habrían manifestado su apoyo a Cacho Deicas cuando se desató el conflicto que terminó exponiendo las diferencias internas dentro de Los Palmeras.

El comunicador también hizo referencia a los comentarios que, según dijo, habría escuchado en Santa Fe sobre la relación del músico con su entorno familiar. "Yo acá no puedo hacer un juicio de valor porque no lo conocí lo suficiente a Marcos, pero la verdad es que en Santa Fe no te hablan muy bien de él. Y el motivo tiene que ver con esto", expresó.

Finalmente, el periodista contó que intentó comunicarse con las familiares para conocer su versión de los hechos, aunque por el momento habrían preferido mantener el silencio.

"Yo intenté en las últimas horas hablar con estas familiares de Marcos que en su momento me contaron cosas tremendas y ahora quizás por el momento que se vive prefieren callar", concluyó.

Así, mientras el mundo de la música despide a una de las figuras más emblemáticas de la cumbia santafesina, una historia familiar hasta ahora poco conocida quedó en el centro de la escena. Por el momento, se trata de revelaciones realizadas por el periodista y no se conoció una respuesta pública de las personas involucradas.

En pocas palabras

  • Escándalo familiar: Revelaron un secreto sobre la hija y nieta no reconocidas de Marcos Camino.
  • Conflicto expuesto: El periodista Juan Etchegoyen detalló la polémica sobre Silvina Camino y su hija Constanza.
  • Silencio y dolor: Las familiares habrían mantenido silencio ante los medios tras el fallecimiento del fundador de Los Palmeras.
Resumen generado por Thinkindot AI
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