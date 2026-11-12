Escándalo tras la muerte de Marcos Camino: revelaron un secreto familiar que involucra a una hija y una nieta

"Sé que ahora es incómodo hablar de esto, pero es la verdad. Él nunca las reconoció y fue esquivo tanto con su hija Silvina Camino y su nieta Constanza", aseguró el periodista.

Pero hubo otro detalle que llamó particularmente la atención. De acuerdo con Etchegoyen, ambas mujeres habrían manifestado su apoyo a Cacho Deicas cuando se desató el conflicto que terminó exponiendo las diferencias internas dentro de Los Palmeras.

El comunicador también hizo referencia a los comentarios que, según dijo, habría escuchado en Santa Fe sobre la relación del músico con su entorno familiar. "Yo acá no puedo hacer un juicio de valor porque no lo conocí lo suficiente a Marcos, pero la verdad es que en Santa Fe no te hablan muy bien de él. Y el motivo tiene que ver con esto", expresó.

Finalmente, el periodista contó que intentó comunicarse con las familiares para conocer su versión de los hechos, aunque por el momento habrían preferido mantener el silencio.

"Yo intenté en las últimas horas hablar con estas familiares de Marcos que en su momento me contaron cosas tremendas y ahora quizás por el momento que se vive prefieren callar", concluyó.

Así, mientras el mundo de la música despide a una de las figuras más emblemáticas de la cumbia santafesina, una historia familiar hasta ahora poco conocida quedó en el centro de la escena. Por el momento, se trata de revelaciones realizadas por el periodista y no se conoció una respuesta pública de las personas involucradas.