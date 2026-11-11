José Coronado brilla en Netflix con el estreno de una nueva miniserie de 4 capítulos

La miniserie de cuatro episodios está basada en la primera novela de la saga del escritor español Santiago Díaz, publicada por Alfaguara (Penguin Random House Grupo Editorial). MOD Producciones está detrás de la serie, que cuenta con Fernando Bovaira como productor y Guillem Vidal-Folch como productor ejecutivo.

MOD es una productora de cine y televisión fundada en 2007 por Fernando Bovaira, responsable a lo largo de su trayectoria de algunos de los títulos más destacados del cine español, como Los otros, Mar adentro (Oscar® a la Mejor Película de Habla no Inglesa), Lucía y el sexo o La lengua de las mariposas. Desde sus inicios, MOD ha apostado por producciones que combinan calidad cinematográfica y conexión con el público, con películas como Ágora, Biutiful, Caníbal, La gran familia española, Primos o Mientras dure la guerra.

En televisión, la productora ha desarrollado títulos como Crematorio, El día de mañana, La Fortuna, Los Farad y Las abogadas, consolidando su presencia tanto en cine como en series de ficción.

Entre sus producciones más recientes destacan La estrella azul, de Javier Macipe; El campeón, de Carlos Therón, para Netflix; Los destellos, de Pilar Palomero, reconocida con la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián; La buena letra, de Celia Rico, y El cautivo, de Alejandro Amenábar, estrenada en el Festival de Toronto y convertida en una de las películas más taquilleras de 2025.

En 2026, MOD suma a su filmografía La Fiera, de Salvador Calvo; Calle Málaga, de Maryam Touzani, protagonizada por Carmen Maura; El último mono, de Joaquín Mazón, y El problema final, serie para Netflix basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte. Entre sus próximos estrenos figuran El mal padre, de Roberto Bueso, seleccionada en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, y Búnker, coproducción internacional dirigida por Florian Zeller.

José Coronado interpretará a uno de los grandes villanos de la historia

Uno de los principales atractivos de esta nueva producción será la presencia de José Coronado, que interpretará a Hilario Garza, un mafioso que funcionará como uno de los grandes antagonistas de la historia.

El actor volverá a participar en una ficción de suspense después de haber protagonizado recientemente otros proyectos vinculados al género. Su incorporación aporta un nombre conocido por el público y suma un personaje que tendrá una importancia decisiva en el desarrollo del conflicto.

Hilario Garza será una figura vinculada al entramado criminal que rodea el asesinato investigado por Jotadé. Su presencia permitirá introducir nuevas tensiones y complicaciones en una historia en la que las apariencias no siempre coincidirán con la realidad.

En este sentido, la participación de Coronado resulta especialmente interesante porque su personaje no será un simple acompañante de la investigación. Hilario Garza funcionará como una pieza importante dentro de la estructura criminal y tendrá un papel destacado en los acontecimientos.

El elenco principal de Jotadé con José Coronado

El thriller policiaco está protagonizado por Isaac Díaz, que da vida a Jotadé, junto a Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo, El inocente) en el papel de Lucía, Jose Coronado (El problema final, Los creyentes) como Hilario Garza y Jaime Lorente (La casa de papel, Élite) como Tony Garza. Completan el reparto María de Nati (Entrevías, El buen patrón), Alberto Olmo (Montecristo, Un lío de millones), Melania Cruz, Carmen Avilés, Moreno Borja (Cien años de soledad, Carmen y Lola), Rafaela León (Carmen y Lola), Antonio Zafra y Álvaro Rico (El jardinero, El homenaje), con la colaboración especial de Javier Gutiérrez (La isla mínima, Campeones).

Cuándo se estrenará Jotadé en Netflix

Según la información difundida sobre el proyecto, el estreno está previsto para el próximo año. Por el momento, no se comunicó una fecha concreta de lanzamiento.

La producción tendrá cuatro capítulos y llegará a Netflix como una miniserie de suspense basada en la primera novela de la saga escrita por Santiago Díaz.

Lo que ya está confirmado es que Netflix reunió a un equipo creativo con experiencia, un reparto encabezado por José Coronado y una historia que combina investigación policial, crimen organizado y conflictos personales.