Alerta mundial por el 17 de noviembre: la profecía de tres días sin luz y el dato que nadie esperaba

Sin embargo, el episodio es ficción y no establece ninguna predicción para el 17 de noviembre de 2026. La asociación entre esa fecha y un supuesto apagón mundial surgió de interpretaciones que comenzaron a viralizarse en internet.

Otro de los datos que generó confusión tiene que ver con Estados Unidos. Para el 17 de noviembre se difundió que a las 13:20 se interrumpirían las señales de radio y televisión en todo el país. Pero lo que se menciona es una prueba del sistema de alertas de emergencia de FEMA y la FCC, que tiene una duración aproximada de un minuto y no implica un corte generalizado del suministro eléctrico.

También se viralizó un mapa difundido por Newsweek sobre recomendaciones de distintos gobiernos para contar con provisiones ante emergencias. Las indicaciones no son iguales: algunos países recomiendan tener reservas para tres días, otros para una semana y Alemania contempla hasta diez días. Se trata de medidas de preparación, no de una confirmación de un apagón programado.

En paralelo, las referencias a los 90 días de oscuridad atribuidos al Pentágono también fueron sacadas de contexto: los planes de resiliencia de instalaciones militares ante posibles ataques o interrupciones de servicios no significan que exista un anuncio de un apagón mundial.

En México, por su parte, la Comisión Federal de Electricidad informó que no tiene cortes programados relacionados con esta supuesta alerta.

Hasta el momento, no hay evidencia de que el próximo 17 de noviembre vaya a producirse un apagón mundial de 72 horas. La fecha, la supuesta profecía y las recomendaciones de distintos países terminaron mezclándose en una historia viral que tiene mucho de misterio, pero bastante menos de lo que prometen las publicaciones más alarmistas.