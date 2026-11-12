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Alerta mundial por el 17 de noviembre: la profecía de tres días sin luz y el dato que nadie esperaba

La predicción de Los Simpson viral: qué pasará el 17 de noviembre, la advertencia por tres días sin luz y un dato clave que pocos conocen. Enterate.

Alerta mundial por el 17 de noviembre: la profecía de tres días sin luz y el dato que nadie esperaba

En los últimos días, el 17 de noviembre comenzó a circular con fuerza en las redes sociales por una supuesta predicción de Los Simpson que volvió a despertar todo tipo de teorías. Según las publicaciones virales, ese día podría producirse un apagón de tres días que afectaría a distintos países y dejaría a millones de personas sin electricidad, internet ni comunicaciones.

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La historia tomó mayor repercusión después de que comenzaran a compartirse advertencias sobre la importancia de almacenar alimentos, agua y dinero en efectivo ante posibles emergencias. Incluso se mencionaron supuestos preparativos de 33 países y un plan del Pentágono para afrontar períodos prolongados sin suministro eléctrico.

Pero hay un detalle que cambia por completo la historia: no todas esas advertencias tienen relación con un apagón mundial.

Uno de los episodios que alimentó las especulaciones es It's a Blunderful Life, de Los Simpson. En la historia, Lisa, ya anciana, recuerda cómo un apagón estuvo a punto de destruir Springfield. También aparece un libro llamado Memorias Apocalípticas, abierto en una página con fecha 17 de noviembre y una frase inquietante: "Una tormenta se aproxima". La secuencia incluye un incendio en una central eléctrica y una ciudad que queda completamente a oscuras.

Sin embargo, el episodio es ficción y no establece ninguna predicción para el 17 de noviembre de 2026. La asociación entre esa fecha y un supuesto apagón mundial surgió de interpretaciones que comenzaron a viralizarse en internet.

Otro de los datos que generó confusión tiene que ver con Estados Unidos. Para el 17 de noviembre se difundió que a las 13:20 se interrumpirían las señales de radio y televisión en todo el país. Pero lo que se menciona es una prueba del sistema de alertas de emergencia de FEMA y la FCC, que tiene una duración aproximada de un minuto y no implica un corte generalizado del suministro eléctrico.

También se viralizó un mapa difundido por Newsweek sobre recomendaciones de distintos gobiernos para contar con provisiones ante emergencias. Las indicaciones no son iguales: algunos países recomiendan tener reservas para tres días, otros para una semana y Alemania contempla hasta diez días. Se trata de medidas de preparación, no de una confirmación de un apagón programado.

En paralelo, las referencias a los 90 días de oscuridad atribuidos al Pentágono también fueron sacadas de contexto: los planes de resiliencia de instalaciones militares ante posibles ataques o interrupciones de servicios no significan que exista un anuncio de un apagón mundial.

En México, por su parte, la Comisión Federal de Electricidad informó que no tiene cortes programados relacionados con esta supuesta alerta.

Hasta el momento, no hay evidencia de que el próximo 17 de noviembre vaya a producirse un apagón mundial de 72 horas. La fecha, la supuesta profecía y las recomendaciones de distintos países terminaron mezclándose en una historia viral que tiene mucho de misterio, pero bastante menos de lo que prometen las publicaciones más alarmistas.

En pocas palabras

  • Apagón mundial: Una supuesta predicción de Los Simpson sobre un apagón de tres días el 17 de noviembre se viralizó en redes sociales.
  • Falsas alarmas: Las advertencias sobre el apagón se mezclan con pruebas de sistemas de emergencia y planes de resiliencia militar, descontextualizados de un evento global.
  • Sin evidencia: La Comisión Federal de Electricidad de México y otros organismos no confirman cortes programados ni la veracidad de la profecía viral.
Resumen generado por Thinkindot AI
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