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Qué ver en Netflix: la serie turca más popular estrenó su segunda temporada y tiene 4 capítulos

Esta serie turca regresa a Netflix seis años después con nuevos personajes, cuatro episodios y una historia que promete reabrir viejas heridas.

Qué ver en Netflix: la serie turca más popular estrenó su segunda temporada y tiene 4 capítulos. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la serie turca más popular estrenó su segunda temporada y tiene 4 capítulos. (Foto: Archivo)

Nos conocimos en Estambul vuelve a Netflix seis años después, con la mitad de episodios y una propuesta que volverá a poner bajo la lupa las diferencias sociales, religiosas y culturales de Turquía. La serie turca estrenó su segunda temporada este jueves 12 de noviembre de 2026, con una particularidad que no pasó inadvertida: la nueva entrega tendrá solamente cuatro capítulos.

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La noticia supone el regreso de uno de los dramas turcos más particulares del catálogo de Netflix. Una ficción que consiguió trascender las fronteras de su país gracias a una propuesta narrativa diferente, en la que los encuentros entre personas de mundos aparentemente irreconciliables sirvieron para retratar las tensiones de una sociedad atravesada por profundas diferencias.

La plataforma eligió mantener prácticamente bajo secreto los detalles argumentales de esta nueva entrega. Su adelanto breve dejó más preguntas que respuestas y parece encajar perfectamente con la identidad de una serie que nunca necesitó explicar demasiado para despertar el interés del público.

De qué trata Nos conocimos en Estambul, la serie turca en Netflix

Cuando Nos conocimos en Estambul llegó a Netflix el 12 de noviembre de 2020, presentó una historia que se alejó de las fórmulas más habituales de la ficción turca.

En lugar de concentrarse en una única pareja, una historia romántica o un conflicto familiar tradicional, Berkun Oya construyó un drama coral en el que diferentes personajes compartían un mismo escenario social, aunque sus experiencias, creencias y formas de entender el mundo fueran completamente distintas.

El punto de partida fue Meryem, una joven perteneciente a una familia conservadora que trabajaba limpiando casas a tiempo parcial en las afueras de Estambul. Sus desmayos la llevaron hasta la consulta de Peri, una psiquiatra de formación laica, culta y acomodada que mantenía sus propios prejuicios hacia las personas religiosas.

Ese primer encuentro puso en marcha una cadena de situaciones que permitió explorar las contradicciones de la sociedad turca.

Meryem no era simplemente una paciente que necesitaba ayuda. Su presencia también obligó a Peri a enfrentarse a sus propias ideas, sus inseguridades y sus dificultades para comprender a quienes vivían de una manera completamente diferente.

La psiquiatra, a su vez, acudía a su propia terapeuta para hablar de sus preocupaciones sobre el avance del conservadurismo en Turquía. De esta manera, la ficción construyó una sucesión de conversaciones en las que cada personaje parecía tener algo que resolver, pero también algo que cuestionar.

Cuántos episodios tiene la segunda temporada de Nos conocimos en Estambul

La reducción de ocho a cuatro episodios es, probablemente, el cambio más importante de esta segunda temporada.

La primera entrega necesitó ocho capítulos para construir su complejo entramado de personajes. Cada historia aportó una pieza diferente y permitió observar las tensiones desde distintos puntos de vista.

Una temporada más breve puede permitir que los conflictos aparezcan de manera más directa, que las escenas tengan mayor intensidad y que los encuentros entre personajes concentren buena parte del desarrollo argumental.

Pero también puede limitar el tiempo disponible para presentar nuevas historias, profundizar en las relaciones y recuperar algunos de los personajes que el público recuerda.

Nos conocimos en Estambul en Netflix: fecha de estreno, episodios y todos los detalles

La segunda temporada de Nos conocimos en Estambul legó a Netflix este jueves 12 de noviembre de 2026, exactamente seis años después del estreno de la primera entrega.

La fecha original de lanzamiento fue el 12 de noviembre de 2020, por lo que el regreso establece una coincidencia temporal especialmente significativa.

La primera entrega continúa disponible en el catálogo de la plataforma, una oportunidad para quienes quieran recuperar las historias de Meryem, Peri y los demás personajes antes de sumergirse en los nuevos acontecimientos.

La producción vuelve con menos capítulos, nuevos intérpretes y una premisa que parece recuperar el espíritu de su primera etapa. Pero hay una pregunta que seguirá acompañando a los espectadores: ¿qué ocurre cuando personas que parecen vivir en mundos opuestos tienen que sentarse, escucharse y reconocer que sus diferencias no son tan sencillas como imaginaban?

Nos conocimos en Estambul - Temporada 2 - Tráiler subtitulado en Netflix

En pocas palabras

  • Regreso a Netflix: La serie turca "Nos conocimos en Estambul" estrena su segunda temporada con 4 episodios.
  • Trama central: La ficción explora las diferencias sociales y religiosas de Turquía a través de personajes con mundos opuestos.
  • Estreno y formato: La nueva entrega llegó el 12 de noviembre de 2026, reduciendo su duración a la mitad respecto a la primera temporada.
Resumen generado por Thinkindot AI
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