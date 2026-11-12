Se supo la verdad de lo que pasó con Pampita en la visita del Papa a Luján

Sin embargo, alrededor de las 7 de la mañana, cuando fue reconocida por algunas de las personas que llevaban días esperando en el lugar, la situación habría cambiado por completo. Según relataron testigos en distintos móviles televisivos, algunos peregrinos comenzaron a cantar "¡Que se vaya!", en medio del enojo acumulado por los supuestos privilegios que habían recibido otras figuras conocidas.

La escena generó tensión y, de acuerdo con las versiones que trascendieron, Pampita terminó alejándose de ese sector. Incluso una mujer que estaba presente contó a LN+ que intentó ofrecerle un lugar junto a su grupo para que pudiera quedarse, pero la modelo habría preferido retirarse.

Pero hay un detalle que modifica el desenlace de la historia. Aunque inicialmente trascendió que la habían echado del predio, Pampita finalmente consiguió ubicarse en otro sector, junto a una segunda valla, desde donde pudo presenciar el paso del papamóvil. La propia conductora compartió selfies y videos en sus redes sociales que mostraron que logró permanecer en primera fila y registrar de cerca el momento.

Lejos de responder directamente a quienes la cuestionaron, Pampita eligió expresarse a través de sus redes sociales. Publicó imágenes de su experiencia religiosa y acompañó una de ellas con una reflexión que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la polémica: "Si callas, calla por amor; si hablas, habla por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor".