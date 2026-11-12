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Se supo la verdad de lo que pasó con Pampita en la visita del Papa a Luján

Escándalo en Luján: qué pasó realmente con Pampita durante la misa del papa León XIV. Enterate.

Se supo la verdad de lo que pasó con Pampita en la visita del Papa a Luján

La visita del papa León XIV a Luján terminó envuelta en una polémica inesperada que tuvo como protagonista a Pampita. La modelo y conductora viajó de madrugada para participar de la vigilia y presenciar la misa de despedida del Sumo Pontífice, pero su presencia en uno de los sectores más cercanos a las vallas generó una fuerte reacción entre los peregrinos. Ahora, comenzaron a conocerse detalles de lo que ocurrió y qué pasó realmente con ella.

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Todo comenzó días antes, cuando se desató un escándalo por la presencia de distintas figuras del espectáculo en una carpa VIP durante las celebraciones religiosas. Mientras miles de fieles aguardaban en espacios abiertos para conseguir un lugar, algunos famosos habrían tenido acceso a sectores privilegiados. El malestar fue creciendo y terminó teniendo un nuevo capítulo con la llegada de Pampita.

La conductora había anticipado en televisión que tenía todo preparado para vivir la experiencia como una peregrina más. Incluso contó que había organizado el viaje con dos amigas, que llevarían bolsas de dormir y provisiones para acampar durante varias horas antes de la ceremonia.

Y cumplió con su palabra. Pampita llegó a Luján cerca de las 3:30 de la madrugada, con reposeras y una imagen de la Virgen pintada a mano, con la intención de ubicarse cerca de las vallas y esperar el paso del papamóvil.

Sin embargo, alrededor de las 7 de la mañana, cuando fue reconocida por algunas de las personas que llevaban días esperando en el lugar, la situación habría cambiado por completo. Según relataron testigos en distintos móviles televisivos, algunos peregrinos comenzaron a cantar "¡Que se vaya!", en medio del enojo acumulado por los supuestos privilegios que habían recibido otras figuras conocidas.

La escena generó tensión y, de acuerdo con las versiones que trascendieron, Pampita terminó alejándose de ese sector. Incluso una mujer que estaba presente contó a LN+ que intentó ofrecerle un lugar junto a su grupo para que pudiera quedarse, pero la modelo habría preferido retirarse.

Pero hay un detalle que modifica el desenlace de la historia. Aunque inicialmente trascendió que la habían echado del predio, Pampita finalmente consiguió ubicarse en otro sector, junto a una segunda valla, desde donde pudo presenciar el paso del papamóvil. La propia conductora compartió selfies y videos en sus redes sociales que mostraron que logró permanecer en primera fila y registrar de cerca el momento.

Lejos de responder directamente a quienes la cuestionaron, Pampita eligió expresarse a través de sus redes sociales. Publicó imágenes de su experiencia religiosa y acompañó una de ellas con una reflexión que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la polémica: "Si callas, calla por amor; si hablas, habla por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor".

En pocas palabras

  • Polémica en Luján: Pampita generó controversia al ubicarse cerca de las vallas durante la visita papal.
  • Acusaciones de privilegios: Peregrinos expresaron malestar por supuestos accesos VIP de famosos.
  • Versiones encontradas: Pampita se alejó inicialmente pero luego logró ubicarse en otra zona para ver al Papa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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