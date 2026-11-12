En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Paso de los Libres

Era productora rural, quiso ayudar a un adolescente de 17 años, lo subió a su camioneta y ahora todos lloran a María Elina Cook

La Justicia dictó prisión preventiva para el adolescente de 17 años involucrado en el crimen de María Elina Cook, un hecho que conmocionó a Paso de los Libres.

Era productora rural, quiso ayudar a un adolescente de 17 años, lo subió a su camioneta y ahora todos lloran a María Elina Cook

La comunidad agropecuaria de Coronel Suárez se encuentra conmocionada por el brutal crimen de María Elina “Eileen” Cook, una productora rural de 82 años, perpetrado el pasado 4 de noviembre en la región, un hecho que también generó profunda consternación en Paso de los Libres.

Leé también El intendente de Paso de los Libres le pidió ayuda al gobierno de Milei, pero no recibió respuesta
Martín Ascúa, intendente de Paso de los Libres (Foto: archivo)

El principal sospechoso del hecho, un adolescente de 17 años identificado con las iniciales J.A.R.C., recibió prisión preventiva este martes. Según la reconstrucción, el joven había llegado días antes desde la mencionada localidad correntina en busca de empleo y trabajaba en una estancia vecina a la de la víctima.

Tras una discusión laboral y decidir marcharse caminando, el menor arribó a la estancia La Plegaria, propiedad de Cook. La mujer, con intenciones de ayudarlo, accedió a trasladarlo en su camioneta Ford Ranger blanca hasta un cruce de caminos cercano.

El ataque durante el viaje en Coronel Suárez

Según el relato que el propio implicado habría confiado a su hermano, surgió una discusión durante el trayecto cuando la víctima se negó a facilitarle su teléfono celular. En ese contexto, el joven la habría forzado a descender del vehículo para luego atacarla a golpes en la cabeza con una varilla de hierro.

Hallazgo del cuerpo y detención del sospechoso

El cuerpo de María Elina Cook fue descubierto cerca das las 17:00 por un puestero, quien alertó a las autoridades. Inicialmente, se consideró la hipótesis de un siniestro vial dada la cercanía de sus pertenencias al cadáver.

La fuga del acusado concluyó al chocar la camioneta de la víctima, siendo inmediatamente aprehendido por efectivos policiales. La causa fue caratulada como homicidio simple y recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca.

En pocas palabras

  • Crimen conmocionante: La Justicia dictó prisión preventiva para el adolescente acusado del asesinato de María Elina "Eileen" Cook.
  • Contexto geográfico: El caso, ocurrido en Coronel Suárez, generó una profunda consternación en Paso de los Libres.
  • Detalles judiciales: El implicado de 17 años atacó a la productora tras una discusión laboral durante un traslado en camioneta.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Paso de los Libres
Notas relacionadas
Caso Matías Chirino: imputan a nueve oficiales que participaron del "bautismo" trágico en el Ejército
Horror en Corrientes: asesinó a puñaladas a su yerno por una pelea familiar
Dolor absoluto por el fallecimiento de Emanuel Hernández

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar