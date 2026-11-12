Era productora rural, quiso ayudar a un adolescente de 17 años, lo subió a su camioneta y ahora todos lloran a María Elina Cook

Hallazgo del cuerpo y detención del sospechoso

El cuerpo de María Elina Cook fue descubierto cerca das las 17:00 por un puestero, quien alertó a las autoridades. Inicialmente, se consideró la hipótesis de un siniestro vial dada la cercanía de sus pertenencias al cadáver.

La fuga del acusado concluyó al chocar la camioneta de la víctima, siendo inmediatamente aprehendido por efectivos policiales. La causa fue caratulada como homicidio simple y recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Bahía Blanca.