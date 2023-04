El filoso comentario del árbitro de Independiente-Racing que incomodó al Pollo Vignolo

Embed

"¿Quién no se equivocó?", se justificó el árbitro. "Yo he visto jugadores abajo del arco que han tirado la pelota a la segunda bandeja. He visto periodistas que han dicho que Scaloni no podía ser el DT de la Selección o han criticado a Messi", agregó.

También contó la amenazas que recibió por el penal que dio.

"Fueron a la casa de mi madre. Dijeron a qué hora salía mi hijo del colegio. A mi criterio hubo un acierto. Aun así se vive esto. Imagínense en el error. En mi casa hay médicos, abogados, yo soy docente. Todos estudiamos, fuimos a la universidad, nos capacitamos. Creemos en el camino del estudio y de la formación académica para llegar a conseguir cosas en este país tan complejo. Tuvieron que llamar a la policía para sacarlos", dijo Pérez en diálogo con ESPN.

Embed

La jugada que desató la polémica en el clásico de Avellaneda: ¿fue penal?