El duro relato de Yael Falcón Pérez, el árbitro del clásico de Avellaneda: "Amenazaron a mi familia"

Yael Falcón Pérez contó el dramático momento que vivió después de darle el penal a Racing

Embed

La polémica jugada se dio a los 35 minutos del primer tiempo, luego de un pase largo del volante de Racing Jonathan Gómez a Facundo Mura, quien ganó la posición y recibió una clara falta de Nicolás Vallejo, jugador del Rojo. Sin embargo, la duda quedó instalada sobre si el empujón fue adentro o afuera del área. De inmediato, el VAR confirmó la pena máxima y Matías Rojas clavó un zurdazo al ángulo para el empate de los dirigidos por Fernando Gago.

Al ser consultado por la jugada que protestó todo Independiente, el juez señaló: "Vi que lo estaba empujando, lo siguió empujando sobre la línea y que caen los dos adentro. Tengo limpia la situación y el VAR lo confirmó".

La jugada que desató la polémica en el clásico de Avellaneda: ¿fue penal?

Embed

Y continuó con su relato: "Sé que es una jugada compleja y difícil. Uno trata de tomar las decisiones en campo y siempre decidir. Los árbitros, los futbolistas, los periodistas nos podemos equivocar, podemos acertar, pero tratamos de hacer nuestro trabajo con la mayor honorabilidad posible. Y siempre respetar lo más preciado que tenemos, que es la investidura arbitral".

La polémica jugada.avif La polémica jugada que terminó en penal para Racing. (Foto: Captura)

"Yo tengo claridad conceptual de la jugada y no tengo dudas de la decisión. Darío (Herrera) comenzó a hacer el chequeo en el VAR y me confirmó: 'Tranquilo, que termina empujándolo sobre la línea, vamos con penal'. El penal fue confirmado rápido", sostuvo.

Por último, reconoció: "En el vestuario no hay señal, no soy de agarrar el teléfono. Trato de aislarme de todo. Lo hecho, hecho está. No vas a compensar nada. Si lo ves, salís condicionado. Hay que terminar dirigiendo convencido. ¿Quién no se equivocó?", se preguntó.