El fuerte cambio de rumbo que tomaría Tini Stoessel luego de su casamiento

La información fue compartida durante Puro Show (eltrece), donde la periodista aseguró que la artista estaría pensando en hacer una pausa en su carrera durante varios años.

“Lo que me contaron es que Tini estaba haciendo un par de temas muy buenos, pero que ella, una vez que se case, se quiere retirar por dos o tres años”, sostuvo Frisciotti.

Sin embargo, la propia periodista se encargó de aclarar que no se trataría de un retiro definitivo de la música, sino de una pausa en su actividad profesional para darle prioridad a un proyecto mucho más personal: formar una familia y convertirse en madre.

“No retirarse, sino pausar su carrera y dedicarse más a tener hijos y a la familia”, explicó.

De confirmarse, la decisión implicaría un cambio importante para una artista que durante los últimos años mantuvo una intensa actividad musical, con lanzamientos, shows y proyectos internacionales.

La posibilidad de que Tini se aleje temporalmente de los escenarios también aparece en un contexto particular de su relación con De Paul. El futbolista ya es padre de Francesca y Bautista, sus dos hijos fruto de su relación anterior con Camila Homs.

Durante el Mundial 2026, además, los niños compartieron distintos momentos con Tini y se pudo ver la cercanía que existe entre ellos, algo que alimentó todavía más las versiones sobre el deseo de la cantante de construir una familia junto al jugador.

Por ahora, Tini no confirmó públicamente que vaya a abandonar los escenarios después de su boda y la información corresponde a una versión difundida en televisión. Pero la posibilidad ya generó repercusión porque supondría que, después del casamiento, la cantante podría comenzar una etapa completamente diferente, con la maternidad y la vida familiar en el centro de sus prioridades.

En paralelo, también comenzaron a trascender algunos nombres que podrían formar parte de la exclusiva celebración. Entre los invitados que fueron mencionados aparecen Fran Stoessel, María Becerra, La Joaqui, Lizardo Ponce, Susana Giménez, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Stef Roitman y Ricky Montaner, Lele Pons, Greeicy, Shakira y Sergio “Kun” Agüero.

Pero también hay nombres que, según estas versiones, podrían quedar afuera de la celebración. Entre ellos aparecen Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, los padres de Tini, en medio de las versiones sobre una presunta distancia familiar, además de Marcelo Tinelli, Camila Homs y sus padres, Cande Molfese, Luck Ra, Duki y Emilia Mernes.

Así, mientras avanza la cuenta regresiva hacia el gran día, Tini Stoessel no solo estaría preparando su llegada al altar junto a Rodrigo De Paul, sino también un cambio profundo en sus prioridades. Después de años dedicados a su carrera, la cantante tendría en mente hacer una pausa para concentrarse en una nueva etapa de su vida: el deseo de formar su propia familia.