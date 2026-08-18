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HBO reveló cómo será la segunda temporada de "IT: Bienvenidos a Derry", la exitosa serie

Una de las series más vistas de HBO Max tendrá su nueva temporada con producción ejecutiva de los cineastas Andy y Barbara Muschietti.

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HBO reveló cómo será la segunda temporada de IT: Bienvenidos a Derry

HBO reveló cómo será la segunda temporada de "IT: Bienvenidos a Derry", la exitosa serie. (Foto: Archivo)

La serie dramática original de HBO IT: Bienvenidos a Derry, de Warner Bros. Television y producida por Andy y Barbara Muschietti, ha sido renovada oficialmente para una segunda temporada, que contará con Brad Caleb Kane como showrunner de los nuevos episodios. Desde su estreno, la serie se ha consolidado como una de las cuatro mayores premieres de series globales en la historia de HBO Max. La primera temporada completa, compuesta por ocho episodios, ya está disponible para streaming en HBO Max.

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Qué ver en HBO Max: la serie Más que rivales presentó a los protagonistas de la nueva temporada. (Foto: Gentileza Prensa)

La segunda temporada se desarrolla en 1935, durante la Gran Depresión, y se centra en la sangrienta masacre de la Pandilla Bradley, un grupo de asaltantes de bancos que se detiene en Derry para comprar municiones y termina enfrentándose a un horror inimaginable. Ambientada en el universo de “IT”, creado por Stephen King, IT: Bienvenidos a Derry expande la visión establecida por Andy Muschietti en las películas “IT (ESO)” y “IT: CAPÍTULO DOS”.

La primera temporada de IT: Bienvenidos a Derry fue celebrada como “un terror psicológico intrincado y magistralmente construido” y definida como “horriblemente hipnotizante” por medios como Variety, Forbes y Decider. El periódico The New York Times elogió el talento de Andy Muschietti detrás de las cámaras, destacando su capacidad para “ofrecer una pesadilla perfecta de pánico y terror crecientes”.

Sarah Aubrey, jefe de programación original de HBO Max, declaró: "Estamos emocionados de regresar al aterrador mundo de Derry y expandir aún más la icónica y escalofriante adaptación de Andy y Barbara Muschietti. Junto con Brad Caleb Kane, abrirán nuevos caminos en la segunda temporada, profundizando el terror, el misterio y la inolvidable mitología de Pennywise que los fans adoran explorar".

Clancy Collins White, presidenta de Creative Affairs de Warner Bros. Television, anticipa: "Sabemos que IT: Bienvenidos a Derry continuará cautivando al público con su nuevo y aterrador viaje a los años 30 en la segunda temporada. Estamos ansiosos por llevar a los fans de regreso a la ciudad de Derry para vivir el próximo capítulo y descubrir qué más se esconde bajo su superficie".

Andy y Barbara Muschietti celebran: "Continuar explorando y expandiendo el increíble universo creado por Stephen King es un privilegio absoluto. El apoyo de nuestros socios de HBO y Warner Bros. Television no tiene precio. ¡Nos encanta nuestro trabajo!".

Producida por HBO y Warner Bros. Television, IT: Bienvenidos a Derry está basada en la novela “IT”, de Stephen King. Andy Muschietti y Barbara Muschietti (a través de su productora Double Dream), Brad Caleb Kane, Roy Lee, Dan Lin, Jamie Travis y Dhana Gilbert son productores ejecutivos. Kane será el showrunner de la segunda temporada.

En pocas palabras

  • HBO Max: La serie "It: Bienvenidos a Derry" fue renovada para una segunda temporada.
  • Producción: Andy y Barbara Muschietti son productores ejecutivos de la nueva temporada.
  • Trama: La segunda temporada se ambientará en 1935, centrada en la masacre de la Pandilla Bradley.
Resumen generado por Thinkindot AI
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