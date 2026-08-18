HBO reveló cómo será la segunda temporada de "IT: Bienvenidos a Derry", la exitosa serie

Sarah Aubrey, jefe de programación original de HBO Max, declaró: "Estamos emocionados de regresar al aterrador mundo de Derry y expandir aún más la icónica y escalofriante adaptación de Andy y Barbara Muschietti. Junto con Brad Caleb Kane, abrirán nuevos caminos en la segunda temporada, profundizando el terror, el misterio y la inolvidable mitología de Pennywise que los fans adoran explorar".

Clancy Collins White, presidenta de Creative Affairs de Warner Bros. Television, anticipa: "Sabemos que IT: Bienvenidos a Derry continuará cautivando al público con su nuevo y aterrador viaje a los años 30 en la segunda temporada. Estamos ansiosos por llevar a los fans de regreso a la ciudad de Derry para vivir el próximo capítulo y descubrir qué más se esconde bajo su superficie".

Andy y Barbara Muschietti celebran: "Continuar explorando y expandiendo el increíble universo creado por Stephen King es un privilegio absoluto. El apoyo de nuestros socios de HBO y Warner Bros. Television no tiene precio. ¡Nos encanta nuestro trabajo!".

Producida por HBO y Warner Bros. Television, IT: Bienvenidos a Derry está basada en la novela “IT”, de Stephen King. Andy Muschietti y Barbara Muschietti (a través de su productora Double Dream), Brad Caleb Kane, Roy Lee, Dan Lin, Jamie Travis y Dhana Gilbert son productores ejecutivos. Kane será el showrunner de la segunda temporada.