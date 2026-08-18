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Una nueva "Tatiana" en el mundo del espectáculo: quién es la famosa que intentó robarle el novio a otra

Alerta Tatiana: quién es la famosa que le habría intentado robarle el novio a otra. Enterate.

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Una nueva Tatiana en el mundo del espectáculo: quién es la famosa que intentó robarle el novio a otra

Una inesperada confesión de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México volvió a poner en escena una historia que había quedado guardada durante años. La influencer aseguró que una reconocida figura del espectáculo le habría tirado onda a su entonces pareja y hasta se habría metido en su cama durante un viaje.

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Una vieja historia de amor volvió a quedar bajo los reflectores luego de una inesperada confesión de Flor Vigna en La Casa de los Famosos México. Allí recordó una situación que habría vivido cuando tenía apenas 20 años y reveló que una famosa con la que mantenía una buena relación habría intentado conquistar a su novio.

La protagonista señalada por Vigna es Candela Ruggeri, y su novio entonces era Nicolás Occhiato, con quien salió durante varios años.

El relato surgió mientras Flor hablaba dentro del reality sobre distintas experiencias de su vida sentimental. En ese contexto, recordó un viaje a Disney al que su pareja de aquel momento había asistido junto a otras figuras.

Según contó, había una mujer que siempre había tenido un trato muy amable con ella. Sin embargo, algo habría cambiado cuando la joven viajó junto a su novio.

Había una chica que se llamaba Candela Ruggeri, que siempre me trataba re bien, re divina, y él fue con ella. Yo era celosa porque mi novio era un amor en ese momento”, relató Vigna.

Lo que ocurrió después, según la versión que ella recibió de su pareja al regresar del viaje, fue todavía más llamativo. “Cuando vuelve, me dice: ‘Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se me metió en la cama y me dijo: ‘Ya fue, ¿no?’”, recordó Flor, dejando en claro que aquella situación quedó grabada en su memoria durante años.

La confesión tomó todavía más fuerza porque Vigna aseguró que, puertas adentro de aquella relación, incluso habían bautizado a Ruggeri con un particular apodo relacionado con lo sucedido: “La merecedora”.

A pesar del impacto que le generó lo que su novio le contó, Flor decidió en aquel momento no confrontar a la joven. Según explicó, su pareja le había pedido expresamente que no dijera nada porque temía que la situación terminara perjudicándolo.

Dos semanas después del supuesto episodio, ambas volvieron a coincidir en un evento. Sin embargo, nunca hablaron cara a cara sobre lo ocurrido.

Con el paso del tiempo, Vigna mantuvo aquella historia guardada. Pero ahora, ya separada de aquel novio y varios años después de los hechos, decidió contar públicamente lo que había sucedido.

“Hay algo medio extraño: si vos tenés química con una amiga, probablemente también la tengas con tu novio. Y a mí me dolió un montón porque no éramos amigas, pero sí teníamos química”, explicó.

Y fue entonces cuando decidió dirigirse directamente a la mujer que, según su relato, habría intentado acercarse a su pareja: Cande Ruggeri, si estás viendo, sé que le tiraste a mi novio en ese entonces”.

De todos modos, Vigna aclaró un punto importante: según lo que le contó su entonces novio, no habría pasado nada entre ellos.

“Según mi novio, no pasó nada. Nos amábamos mucho ahí. Pero bueno, no sé…”, expresó la influencer, dejando abierta una de las incógnitas de aquella historia.

Las fechas aportan otro dato que alimentó las especulaciones. Flor Vigna y Nicolás Occhiato estuvieron en pareja entre 2014 y 2021, por lo que el recuerdo que relató corresponde a los primeros años de la relación. Además, en redes sociales comenzó a circular una fotografía de un viaje a Disney en el que aparecen Cande Ruggeri, Nicolás Occhiato y Manuela Viale, lo que reforzó la teoría de que el novio al que hacía referencia Vigna sería el actual conductor y empresario.

Hasta el momento, Candela Ruggeri no respondió públicamente a la acusación ni confirmó la versión relatada por Vigna. La historia, por ahora, permanece en el terreno del relato de la influencer y de las pistas que aparecieron posteriormente.

Ruggeri, actualmente, lleva varios años en pareja con Nicolás Maccari. La pareja tiene una hija, Vita, y se casó en febrero de 2026. Occhiato, por su parte, mantiene una relación con Flor Jazmín Peña.

En pocas palabras

  • Flor Vigna revel ilde{o: Una famosa intent ilde{o> seducir a su novio en un viaje a Disney.
  • Identificada: La setilde{a}lada ser ilde{a} Candela Ruggeri, quien seg ilde{u}n Vigna se le insinu ilde{o} a Nicol ilde{a>s Occhiato.
  • Sin respuesta: Candela Ruggeri a ilde{u}n no se pronunci ilde{o> p ilde{u>blicamente sobre las acusaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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