¿Vuelven Sabrina Rojas y Luciano Castro? La inesperada frase que generó sospechas

Sin embargo, la conversación con sus seguidores no terminó allí. La actriz también respondió acerca de sus propias experiencias y de cómo imagina su futuro en materia de pareja. En ese sentido, aseguró que “nunca jamás” volvería a convivir con un hombre. Aunque luego matizó su afirmación y reconoció que “tal vez en la vejez” podría llegar a cambiar de opinión.

Otra de las preguntas que recibió estuvo relacionada con la posibilidad de que su personalidad o su estilo de vida intimide a los hombres. Rojas respondió con absoluta sinceridad: “No creo... Sí considero que como tengo una vida muy completa y linda, a veces es más difícil”.

A continuación, la actriz explicó por qué considera que su situación personal puede modificar la manera en la que encara una relación. “No me alucino con lo básico que tienen los hombres para ofrecer... Ya tengo hijos, casa, trabajo, viajo, soy independiente, disfruto y mil cosas más que ya tengo”, sostuvo.

En esa misma línea, Sabrina Rojas profundizó sobre los aspectos que prioriza a la hora de interesarse por alguien. “Ahí es cuando buscás o prestás atención a otros detalles. Y la vara se hace más alta. En realidad es más simple, pero lo más difícil de encontrar”, explicó.

Finalmente, sus seguidores también quisieron saber si estaría dispuesta a comenzar una relación con alguien que no pertenezca al ambiente artístico o que no sea una persona famosa. Una vez más, la actriz respondió sin vueltas y dejó clara su postura con una contundente frase: “¡Pues claro!”.

Cuáles fueron los motivos de la separación de Sabrina Rojas y José Chatruc

Después de seis meses de relación y de hacer público su romance a mediados de abril, Sabrina Rojas y José Chatruc anunciaron el final de su historia de amor el pasado 10 de agosto.

La encargada de comunicar la noticia fue la conductora de Pasó en América (América TV), quien utilizó sus historias de Instagram para contar que ambos habían decidido separarse luego de mantener una charla. Según explicó, no hubo un motivo puntual detrás de la ruptura, sino que simplemente “la magia se desvaneció”.

“Pasó por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció”, expresó Sabrina Rojas al anunciar el final del vínculo.

Además, explicó cómo llegaron a esa determinación: “Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”.

La actriz también tuvo palabras de cariño para José Chatruc y definió los meses compartidos como “un hermoso recuerdo”.

Por su parte, el exfutbolista replicó el mensaje y sumó: “Nada más que agregar, sos una mujer increíble Sabri”, dejando en evidencia que la separación se produjo en buenos términos.