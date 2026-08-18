La dramática experiencia de Sofía Gonet con una sustancia para bajar de peso

Sofía Gonet reveló la reacción de su familia al enterarse del tratamiento con Ozempic

Las consecuencias físicas no tardaron en manifestarse con extrema dureza en su cuerpo. “Empecé a sentir sueño de golpe pero tipo un sueño que dije me desmayo, mareos, náuseas fatales, temblores, fiebre y confusión”, detalló sobre los síntomas que la llevaron a instalarse en el baño de su casa.

Ante el desesperante cuadro, la influencer llamó a su padre para pedirle asistencia urgente: “Le digo ‘pa, te suplico, vení a verme porque me mandé una cagada absoluta’. Yo creía que iba a morir, se lo juro”, confesó sobre el nivel de pánico que sintió al no poder controlar las reacciones del fármaco.

Su familia se presentó de inmediato en el departamento para trasladarla de urgencia a un centro de salud. Entre lágrimas y pidiendo disculpas a los profesionales, la joven recibió la indicación de aguardar a que el químico fuera eliminado gradualmente por su propio cuerpo.

Las secuelas del episodio se extendieron durante varias semanas y alteraron por completo su rutina alimentaria: “Estuve una semana con náuseas absolutas, rechazo absoluto a cualquier idea de comida y un mes sin tener un antojo. La comida había dejado de darme bienestar”, explicó sobre la dura recuperación que debió afrontar.

A cuatro meses del dramático episodio, la creadora de contenido decidió romper el silencio para concientizar a su comunidad. Confesó que durante los días más oscuros sentía temor de no volver a recuperar la salud y requería apoyo constante para calmar la ansiedad: “Hablaba con ChatGPT todas las noches para que me tranquilice porque tenía miedo de no volver nunca más a sentir esas ganas o esa felicidad cuando me antojaba de algo”, reveló al recordar la profunda angustia que le provocó perder el apetito y la energía de forma tan drástica.

Finalmente, la influencer cerró su mensaje con un rotundo llamado a la reflexión sobre los estándares estéticos y los riesgos irreversibles que generan este tipo de prácticas en amigos o conocidos. “Desde ahí me juré que nunca más en mi vida se me iba a cruzar por la cabeza obsesionarme con bajar de peso ni tomar alguna de estas medidas insalubres”, reflexionó con firmeza.

Para concluir, advirtió a sus seguidoras sobre el valor real del bienestar físico por encima de cualquier presión social: “No hay nada más lindo que ser feliz, disfrutar de la comida y estar sano. El verdadero privilegio es la salud. No caigan”.