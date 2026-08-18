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EN PRIMERA PERSONA

La dramática experiencia de Sofía Gonet con una sustancia para bajar de peso

La influencer Sofi Goner relató el calvario que atravesó al usar un fármaco para bajar adelgazar. Su descargo.

18 ago 2026, 14:25
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La dramática experiencia de Sofía Gonet con una sustancia para bajar de peso

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La dramática experiencia de Sofía Gonet con una sustancia para bajar de peso

Sofi Gonet causó una gran conmoción al revelar la grave situación de salud que atravesó tras recurrir a un peligroso método estético: en un extenso descargo que compartió con sus seguidores, la joven explicó que decidió sumarse a la tendencia de consumir fármacos para bajar de peso que se popularizaron entre famosas de Hollywood y en las redes sociales.

Tras experimentar complicaciones severas a las pocas horas de administrarse la sustancia, terminó en una guardia médica. En este contexto de alerta, crece la inquietud por el mercado negro de péptidos y el uso inapropiado de medicamentos para la pérdida rápida de peso sin la debida supervisión profesional.

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“Veo que en estos últimos años se popularizó muchísimo porque de repente aparecieron miles de famosas de Hollywood super flacas y te empezaron a vender esto como un medicamento mágico para bajar de peso y ser más joven, comenzó relatando.

Impulsada por la obsesión de ver resultados rápidos en el gimnasio, aceptó inyectarse una droga del mercado ilegal. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente a las pocas horas de aplicarse la sustancia: “A las 18:00 h empezó el martirio absoluto”, afirmó tras sentir que su organismo comenzaba a fallar de manera inmediata mientras intentaba cenar.

Sofía Gonet reveló la reacción de su familia al enterarse del tratamiento con Ozempic

Las consecuencias físicas no tardaron en manifestarse con extrema dureza en su cuerpo. “Empecé a sentir sueño de golpe pero tipo un sueño que dije me desmayo, mareos, náuseas fatales, temblores, fiebre y confusión”, detalló sobre los síntomas que la llevaron a instalarse en el baño de su casa.

Ante el desesperante cuadro, la influencer llamó a su padre para pedirle asistencia urgente: “Le digo ‘pa, te suplico, vení a verme porque me mandé una cagada absoluta’. Yo creía que iba a morir, se lo juro”, confesó sobre el nivel de pánico que sintió al no poder controlar las reacciones del fármaco.

Su familia se presentó de inmediato en el departamento para trasladarla de urgencia a un centro de salud. Entre lágrimas y pidiendo disculpas a los profesionales, la joven recibió la indicación de aguardar a que el químico fuera eliminado gradualmente por su propio cuerpo.

Las secuelas del episodio se extendieron durante varias semanas y alteraron por completo su rutina alimentaria: “Estuve una semana con náuseas absolutas, rechazo absoluto a cualquier idea de comida y un mes sin tener un antojo. La comida había dejado de darme bienestar”, explicó sobre la dura recuperación que debió afrontar.

A cuatro meses del dramático episodio, la creadora de contenido decidió romper el silencio para concientizar a su comunidad. Confesó que durante los días más oscuros sentía temor de no volver a recuperar la salud y requería apoyo constante para calmar la ansiedad: “Hablaba con ChatGPT todas las noches para que me tranquilice porque tenía miedo de no volver nunca más a sentir esas ganas o esa felicidad cuando me antojaba de algo”, reveló al recordar la profunda angustia que le provocó perder el apetito y la energía de forma tan drástica.

Finalmente, la influencer cerró su mensaje con un rotundo llamado a la reflexión sobre los estándares estéticos y los riesgos irreversibles que generan este tipo de prácticas en amigos o conocidos. “Desde ahí me juré que nunca más en mi vida se me iba a cruzar por la cabeza obsesionarme con bajar de peso ni tomar alguna de estas medidas insalubres”, reflexionó con firmeza.

Para concluir, advirtió a sus seguidoras sobre el valor real del bienestar físico por encima de cualquier presión social: “No hay nada más lindo que ser feliz, disfrutar de la comida y estar sano. El verdadero privilegio es la salud. No caigan”.

     

 

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