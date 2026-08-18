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Cómo lavar correctamente la ropa de lana o alpaca para evitar que se deforme

Estas prendas requieren cuidados especiales al momento del lavado debido a la delicadeza de sus fibras. Conocer el procedimiento adecuado permite conservar su forma y evitar daños en el tejido.

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Las prendas de lana y alpaca requieren cuidados especiales para conservar sus fibras y mantener su forma durante el lavado.

Las prendas de lana y alpaca requieren cuidados especiales para conservar sus fibras y mantener su forma durante el lavado.

A medida que avanza el invierno es común recurrir con mayor frecuencia a abrigos y prendas de lana o alpaca para protegerse del frío. Sin embargo, al momento de lavarlas requieren mayores cuidados que otras prendas, ya que sus fibras son delicadas y pueden deformarse o deteriorarse si no reciben el tratamiento adecuado.

Leé también Cómo lavar la ropa negra para que no pierda color: el TRUCO de un ingeniero químico que es furor
Usar agua fría, detergente líquido y dar vuelta las prendas antes de ponerlas en el lavarropas son algunas de las recomendaciones de un ingeniero químico para conservar el color de la ropa negra.

La razón está en las características de esta fibra de origen animal. La lana, al igual que el cabello humano, está compuesta principalmente por queratina, por lo que necesita un tratamiento especial para conservar sus fibras en buen estado. Según explica el ingeniero químico Diego Fernández, en su canal de YouTube “Renovando con ideas”, para limpiar estas prendas se recomienda utilizar shampoo suave para el cabello en lugar de detergentes convencionales para ropa. También deben evitarse los productos agresivos o anticaspa, que pueden resecar o maltratar las fibras.

Cómo lavar ropa de lana o alpaca

El procedimiento debe realizarse con agua fría. Aunque algunos lavarropas cuentan con ciclos específicos para lana, el lavado a mano se establece como el método más seguro.

Primero, se coloca el shampoo suave en el agua y se mezcla bien antes de introducir la prenda. Una vez sumergida, se la debe presionar y masajear suavemente.

No hay que cepillarla, refregarla ni frotar una parte del tejido contra otra. Los movimientos deben mantenerse durante unos cinco minutos y no se recomienda dejarla en remojo durante mucho tiempo.

Después, se retira el agua con jabón mediante presiones suaves, sin retorcer la prenda. Luego se realiza un enjuague con agua fría, con movimientos delicados, hasta eliminar por completo los restos de shampoo.

Cómo secar una prenda de lana o alpaca

Después del enjuague, según aconseja Fernández, se debe presionar la prenda con cuidado para quitar el exceso de agua. No hay que exprimirla ni retorcerla, puesto que estas acciones pueden deformar las fibras.

Para absorber la humedad restante, se extiende sobre una toalla limpia y seca. Luego se enrollan la toalla y la prenda juntas y se aplica una presión suave para que la tela absorba el agua.

Una vez terminado este paso, se desenrollan, se cambia la posición de la prenda y se repite el procedimiento para retirar más humedad.

Por último, debe dejarse sobre una superficie plana y en un lugar ventilado hasta que termine de secarse.

Qué se debe evitar al lavar ropa de lana

Para evitar daños en el tejido, tal como sostiene el especialista, no se debe usar secadora automática, colgar la prenda mojada ni aplicar fuentes de calor directo.

El peso del agua puede deformarla si se la cuelga durante el secado. Por eso, debe permanecer extendida sobre una superficie plana y en un ambiente ventilado hasta completar el proceso.

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