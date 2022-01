Roberto Esquivel Cabrera, de 55 años, tiene un pene de ¡48 centímetros! pero no disfruta de su récord mundial, sino que lo padece y ya no aguanta más. Este hombre se hizo famoso por su miembro, pero todavía no logró entrar al Libro Guiness de los récords, que posiciona en primer lugar al actor Jonah Falcon, con 35 centímetros de longitud.