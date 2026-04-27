"Inhumano": quién es el hombre que rompió un récord imposible en un maratón y cambió la historia

Sawe no estuvo solo en la hazaña. El etíope Yomif Kejelcha, en su debut en la distancia, cruzó la meta en 1h59m41s, mientras que el ugandés Jacob Kiplimo completó el podio con 2h00m28s. Tres atletas por debajo del récord mundial previo. Dos, incluso, por debajo de las dos horas.

La carrera tuvo un desarrollo feroz desde el inicio. Los primeros parciales marcaron un ritmo demoledor, con los líderes pasando los 10 kilómetros en tiempos que ya anticipaban un día histórico. Pero el quiebre llegó después del kilómetro 30, cuando el grupo se redujo y comenzó la verdadera batalla.

Sawe y Kejelcha protagonizaron un duelo épico, con el debutante etíope resistiendo hasta el tramo final. Recién en los últimos metros, el keniata logró despegarse y sellar una victoria que ya es leyenda.

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Mucho más que un récord: cómo se llegó a lo imposible

Lo ocurrido en Londres no fue casualidad. Una combinación de factores llevó al atletismo a un nuevo nivel. Desde el rendimiento excepcional de los corredores hasta las condiciones climáticas ideales -temperatura templada y baja humedad-, todo conspiró para una jornada perfecta.

También influyó la evolución tecnológica. Las zapatillas de última generación, como las utilizadas por los protagonistas, introdujeron cambios en el diseño y el peso que optimizan la eficiencia de la zancada y reducen el desgaste físico. Pero los especialistas coinciden en algo: la tecnología ayuda, pero no corre por sí sola.

Sawe, de hecho, llegaba como el gran candidato. Arrastraba una racha invicta tras ganar en Londres, Berlín y Valencia, y había reforzado su imagen con controles antidopaje voluntarios para despejar cualquier duda sobre su rendimiento.

Sabastian Sawe 1 Sabastian Sawe logró lo que nadie pudo durante décadas en el maratón mundial. (Foto: Reuters)

El otro récord que hizo historia

La jornada no solo fue histórica en la rama masculina. En la competencia femenina, la etíope Tigst Assefa volvió a hacer historia al registrar 2h15m41s, mejorando su propia plusmarca mundial.

Fue su segundo récord consecutivo en Londres, consolidándose como la gran dominadora del maratón femenino. Su victoria llegó tras una carrera estratégica, definida en los metros finales frente a rivales de élite.

Un antes y un después en el deporte

Sabastian Sawe 3 Sabastian Sawe logró lo que nadie pudo durante décadas en el maratón mundial. (Foto: Reuters)

Lo ocurrido en Londres ya no admite discusión: el límite de las dos horas dejó de ser una barrera mítica para convertirse en una nueva referencia. La pregunta ahora no es si se puede bajar ese tiempo, sino hasta dónde puede llegar el ser humano.

Expertos y entrenadores coinciden en que este hito marca un punto de inflexión no solo para el atletismo, sino para el deporte en general. Porque lo que parecía imposible, finalmente, dejó de serlo.