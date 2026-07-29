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El inesperado y filoso reproche de las hijas de Nicole Neumann en vivo que la dejó sin palabras

El momento más incómodo de Nicole Neumann: sus hijas la enfrentaron en vivo y le hicieron un fuerte reproche. Miralo.

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El inesperado y filoso reproche de las hijas de Nicole Neumann en vivo que la dejó sin palabras

Nicole Neumann vivió un divertido, pero filoso momento al aire junto a Sienna y Allegra Cubero, quienes participaron de su programa de streaming y terminaron haciéndole un inesperado reclamo que desató las risas de todos.

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Todo comenzó mientras hablaban sobre el uso de las redes sociales y, en particular, de quiénes miran o reaccionan a las historias de Instagram. Nicole aseguró que no suele prestar atención a ese tipo de detalles y comentó que su hija menor tenía su cuenta privada.

"Vos lo tenés cerrado", le dijo la modelo a Sienna. Sin embargo, la respuesta de la adolescente la dejó completamente descolocada.

"No, lo tengo abierto ahora", respondió la adolescente. Nicole insistió en que no recordaba haber autorizado ese cambio, pero sus hijas no la dejaron salir del paso.

"Fue con permiso de mamá. Nada más que mamá se olvida las cosas cuando las dice", lanzó Allegra entre risas. La modelo intentó justificarse explicando que desde el nacimiento de Cruz, su hijo de dos años, el descanso ya no es el mismo.

"Porque no duerme hace 24 meses", agregó la hermana de Nicole, anticipándose a la respuesta de la modelo. Nicole sonrió y explicó: "Es que tengo un bebé, no duermo".

Pero las hermanas fueron por más y dejaron una frase que rápidamente llamó la atención en las redes. "Esa es siempre su excusa", dispararon al unísono, provocando las carcajadas de todo el estudio.

Más adelante, la charla giró hacia los celos y las amistades dentro de una pareja. Allegra reconoció que no tiene problemas con que su novio tenga amigas, aunque hizo una importante aclaración.

"Hay ciertas amigas... ciertas amigas tienen un límite", sostuvo. Cuando le preguntaron qué era lo que realmente le molestaba, respondió sin vueltas: "Yo soy bastante celosa igual".

Nicole intentó hacerla reflexionar al recordar que ella también tiene muchos amigos varones, aunque la adolescente explicó que, para ella, existe una diferencia."Las mujeres son distintas como amigas que los hombres. Hay chicas que cuando alguien les llama la atención son más amiguitas que amigas", afirmó.

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