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INSÓLITO

El extraño motivo por el que Erik Lamela tuvo que ser anotado como utilero en el Monterrey de Matías Almeyda

El exjugador de la Selección Argentina integra el cuerpo técnico de Matías Almeyda en Rayados de Monterrey, pero un traba reglamentaria obligó a anotarlo en un rol insólito.

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El extraño motivo por el que Erik Lamela tuvo que ser anotado como utilero en el Monterrey de Matías Almeyda

El fútbol suele regalar historias inesperadas, pero pocas tan llamativas como la que protagoniza Erik "Coco" Lamela. Aquel zurdo talentoso surgido en River que deslumbró en Europa, ganó el Premio Puskás y tiró paredes con Lionel Messi en la Selección Argentina, hoy atraviesa un giro de 180 grados a los 34 años. Tras anunciar su retiro del fútbol por una severa lesión en la cadera, el exvolante fue anotado de manera oficial como utilero en el cuerpo técnico de Matías Almeyda en Rayados de Monterrey.

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El dato llama la atención a simple vista al revisar la página oficial de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Allí figura en la planilla de la plantilla técnica del "Pelado", donde además aparece registrado con nacionalidad española.

Por qué Erik Lamela fue anotado como utilero y no como ayudante de campo

Si bien Lamela se desempeña realmente como ayudante de campo de Almeyda (función que ya había empezado a cumplir en el Sevilla), no puede figurar con ese cargo por una cuestión formal. El reglamento de la Liga MX, en su artículo 17.1, le impide ser registrado como parte del cuerpo técnico porque aún no cuenta con la licencia correspondiente. Algo similar ocurre en la misma plantilla con Fabián Donelli, el entrenador de arqueros.

El motivo de esta traba administrativa radica en que Lamela se encuentra realizando el curso de director técnico UEFA Pro, una capacitación de 12 meses que inició inmediatamente después de colgar los botines en el AEK Atenas de Grecia.

Cómo fue la carrera de Erik Lamela antes de sumarse a Monterrey

Surgido de las inferiores del Millonario, "Coco" emigró joven a Europa para vestir la camiseta de la Roma durante dos temporadas. Su gran salto se produjo al Tottenham de Inglaterra, donde disputó 257 partidos y ganó el Premio Puskás gracias a un memorable gol de rabona con caño incluido frente al Arsenal en Wembley, disputado en marzo de 2021.

Su rendimiento lo llevó a la Selección Argentina de la mano de Alejandro Sabella y Gerardo Martino. Con la Albiceleste disputó las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014 y alcanzó el subcampeonato en las Copas América de 2015 y 2016.

Posteriormente pasó al Sevilla, donde se consagró campeón de la Europa League, aunque las dolencias físicas afectaron su continuidad. Su último paso como profesional fue en el fútbol griego con la camiseta del AEK Atenas (donde registró 6 goles y 3 asistencias en 31 partidos).

Su retiro definitivo estuvo marcado por las complicaciones en su salud: debió someterse a dos operaciones de cadera y dejó una frase desgarradora que resumió sus últimos años en la cancha: "Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir". Hoy, ya lejos de los botines, comienza su camino del otro lado de la línea de cal.

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