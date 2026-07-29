El extraño motivo por el que Erik Lamela tuvo que ser anotado como utilero en el Monterrey de Matías Almeyda

Cómo fue la carrera de Erik Lamela antes de sumarse a Monterrey

Surgido de las inferiores del Millonario, "Coco" emigró joven a Europa para vestir la camiseta de la Roma durante dos temporadas. Su gran salto se produjo al Tottenham de Inglaterra, donde disputó 257 partidos y ganó el Premio Puskás gracias a un memorable gol de rabona con caño incluido frente al Arsenal en Wembley, disputado en marzo de 2021.

Su rendimiento lo llevó a la Selección Argentina de la mano de Alejandro Sabella y Gerardo Martino. Con la Albiceleste disputó las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014 y alcanzó el subcampeonato en las Copas América de 2015 y 2016.

Posteriormente pasó al Sevilla, donde se consagró campeón de la Europa League, aunque las dolencias físicas afectaron su continuidad. Su último paso como profesional fue en el fútbol griego con la camiseta del AEK Atenas (donde registró 6 goles y 3 asistencias en 31 partidos).

Su retiro definitivo estuvo marcado por las complicaciones en su salud: debió someterse a dos operaciones de cadera y dejó una frase desgarradora que resumió sus últimos años en la cancha: "Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir". Hoy, ya lejos de los botines, comienza su camino del otro lado de la línea de cal.