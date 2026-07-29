A cara lavada: Sofía Gonet impactó con un video sin maquillaje y reveló cómo comienza sus mañanas

Luego de limpiar su rostro y aplicar distintos productos de skincare, la escena tuvo un momento más cercano cuando apareció su mascota. La influencer recibió a su perro con mucho cariño y compartió con sus seguidores ese instante más hogareño antes de continuar con sus preparativos.

Más tarde, el clima de entrecasa dio paso a la transformación para cumplir con sus compromisos profesionales. Su maquilladora llegó a su domicilio y comenzó con el armado del look que llevaría durante una extensa jornada de entrevistas, que tendría una duración aproximada de ocho horas.

Finalmente, La Reini mostró el resultado de la producción elegida para ese día: un outfit completamente negro, acompañado por un llamativo tapado de piel sintética. También adelantó detalles de su nuevo perfume en desarrollo y reveló que todavía tenía por delante un día intenso, en el que incluso podría llegar a cambiar su imagen hasta tres veces más.

Con su valija y su bolso preparados, la influencer dejó en evidencia que detrás de sus videos en redes también existe una rutina llena de trabajo, organización y mucho movimiento.

Cómo era Sofía Gonet antes de convertirse en La Reini

Sofía “La Reini” Gonet se encuentra en una etapa de gran crecimiento dentro de su carrera profesional. Luego de su destacada participación en MasterChef Celebrity, la influencer dio un nuevo paso al anunciar su llegada al reconocido reality Pop Stars, que regresará a la pantalla de Telefe con una propuesta actualizada y una marcada impronta vinculada al mundo digital. Su recorrido, acompañado por una renovación de imagen y una evolución en su estilo personal, la ubica entre las figuras jóvenes con mayor proyección del ambiente.

Es así que recientemente algunas fotografías antiguas de Sofía Gonet comenzaron a circular nuevamente en las redes sociales y despertaron todo tipo de comentarios entre sus seguidores. En aquellas imágenes se podía observar una versión diferente de la joven, con el pelo rubio y una estética más informal, en contraste con la imagen que actualmente muestra en sus plataformas. La comparación generó repercusiones en Instagram y TikTok, donde se abrió el debate sobre los cambios de identidad visual que atraviesan las figuras digitales.

Su paso por MasterChef Celebrity significó un antes y un después en su exposición pública. En el certamen logró conquistar al público gracias a su personalidad y espontaneidad, además de recibir reconocimiento dentro del medio con una nominación a los premios Martín Fierro en la categoría revelación.

Con el paso del tiempo, La Reini dejó en claro que su cambio no estuvo relacionado únicamente con lo visual, sino también con una estrategia para potenciar su carrera. Entre colaboraciones comerciales y una fuerte actividad en redes, la creadora de contenido continúa afianzando su lugar como una de las personalidades emergentes del espectáculo.